Η χρήση του τυφεκίου αφήνει τους Ρώσους διαθλητές εκτός Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Το σενάριο Ρώσοι και Ουκρανοί διαθλητές να βρεθούν με το τυφέκιο στα χέρια στον ίδιο αγωνιστικό στίβο, αφήνει τους πρώτους εκτός των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Σαράντα περίπου ημέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο -Κορτίνα» στις 6 Φεβρουαρίου 2026 στο στάδιο «Σαν Σίρο», η συμμετοχή των αθλητών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία παραμένει ένα άλυτο και σύνθετο πρόβλημα προς επίλυση για τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Την ίδια στιγμή που κάποιες διεθνείς ομοσπονδίες έχουν προσαρμοστεί, έπειτα από αποφάσεις του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) κι έχουν δώσει το ελεύθερο αθλητές κι αθλήτριες από τις δύο χώρες να πάρουν μέρος στους αγώνες υπό ουδέτερη σημαία.

Σε αντίθεση με τη Διεθνή Ένωση Διάθλου (IBU), που εξακολουθεί να διατηρεί την απαγόρευση Ρώσων και Λευκορώσων στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και εμμένει στην απόφασή της λόγω μιας ιδιαίτερης περίστασης κι έχει να κάνει με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Το δίαθλο περιλαμβάνει το σκι σε ανώμαλο δρόμο και τη σκοποβολή, με τους αθλητές να φέρουν τυφέκια και το σενάριο αθλητής από τη Ρωσία και την Ουκρανία να βρεθούν ο ένας δίπλα στον άλλον, είναι αυτό που ανησυχεί τους παράγποντες της IBU.

«Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο αμφιλεγόμενο, αλλά αυτό που θα έλεγα είναι: Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς Ουκρανούς και Ρώσους αθλητές να στέκονται δίπλα-δίπλα με ένα τουφέκι» δήλωσε ο Κρίστιαν Βίνκλερ, διευθυντής επικοινωνίας της Διεθνούς Ένωσης Διάθλου, στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) πριν από μερικές ημέρες από το Ανεσί, όπου φιλοξενήθηκε αγώνας διάθλου για το παγκόσμιο κύπελλο.

Παράλληλα, υπάρχει ένα ακόμα σημείο που αποτελεί εμπόδιο, προκειμένου να ανάψει το «πράσινο» φως για τους Ρώσους διαθλητές στο «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».

Είναι η στενή σχέση των Ρώσων αθλητών του διάθλου με τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς κάποιοι κατέχουν στρατιωτικούς βαθμούς.

Παρά την έφεση που άσκησε η ρωσική ομοσπονδία διάθλου στο CAS, η στάση της IBU παραμένει σταθερή. «Είναι δικαίωμά τους να προσφύγουν στο CAS. Αλλά είμαστε αρκετά ήρεμοι, επειδή είμαστε προετοιμασμένοι και πιστεύουμε επίσης ότι έχουμε καλά επιχειρήματα. Η απόφασή μας έχει ληφθεί βάσει του καταστατικού μας», ξεκαθάρισε ο Βίνκλερ.