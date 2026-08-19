Καλαμάτα - Παναιτωλικός 4-2: Τα Highlights της πρόκρισης της «Μαύρης» Θύελλας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Καλαμάτα επεβλήθη με σκορ 4-2 στην Καλλιθέα του Παναιτωλικού χάρις σε 2 γκολ των Καλουτσικίδη και Βάργκας.
Δείτε πιο κάτω τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα. Από την Καλαμάτα σκόραραν από 2 φορές οι Βάργκας και Καλουτσικίδης. Ο Παναιτωλικός είχε μειώσει σε 3-1 με τον Σατσιά και στο τέλος έκανε το 4-2 με πέναλτι του Μανρίκε.
@Photo credits: eurokinissi, ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.