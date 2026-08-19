Η Καλαμάτα επεβλήθη με σκορ 4-2 στην Καλλιθέα του Παναιτωλικού χάρις σε 2 γκολ των Καλουτσικίδη και Βάργκας.

Δείτε πιο κάτω τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα. Από την Καλαμάτα σκόραραν από 2 φορές οι Βάργκας και Καλουτσικίδης. Ο Παναιτωλικός είχε μειώσει σε 3-1 με τον Σατσιά και στο τέλος έκανε το 4-2 με πέναλτι του Μανρίκε.