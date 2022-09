Σαν Σίρο: Κατεδαφίζεται ολοσχερώς μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026

Ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα ποδοσφαίρου στον κόσμο, το Σαν Σίρο, πρόκειται να κατεδαφιστεί ολοσχερώς αφού φιλοξενήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.

Η έδρα της Μίλαν και της Ίντερ θα γκρεμιστεί μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 για να ανοίξει ο δρόμος για ένα νέο γήπεδο αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Gazzetta dello Sport. Ο νέος χώρος, που ονομάζεται «The Cathedral», θα κατασκευαστεί στον ίδιο χώρο με το «Stadio Giuseppe Meazza», περισσότερο γνωστό ως «Σαν Σίρο».

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι στοιχεία του σταδίου θα διατηρούνταν ανέπαφα κατά την κατασκευή του νέου γηπέδου. Όπως μια από τις σπειροειδείς σκάλες που συνθέτουν το εμβληματικό εξωτερικό του σταδίου. Αλλά το σχέδιο τώρα είναι να κατεδαφιστεί ολόκληρο το γήπεδο για να ανοίξει ο χώρος για ένα νέο 60.000 θέσεων.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, το εμβληματικό στάδιο -άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του το 1926 και ανήκει στην πόλη του Μιλάνου- θα κατεδαφιστεί αφότου φιλοξενήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.

Εάν δοθεί το πράσινο φως για την κατεδάφιση, υπολογίζεται ότι οι εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου μπορούν να ξεκινήσουν το 2024 με σκοπό να ανοίξει εγκαίρως για τη σεζόν 2027-28. Πέρυσι, η Μίλαν και η Ίντερ αποκάλυψαν τα σχέδιά τους για το νέο υπερσύγχρονο στάδιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να είναι το «μεγαλύτερο στην Ευρώπη».

Το στάδιο θα έχει ορθογώνιο σχήμα και θα περιβάλλεται από κάθετα πτερύγια, τα οποία θα εκτείνονται προς τα έξω για να στηρίξουν έναν γυάλινο τοίχο που θα περικλείει έναν χώρο που περιγράφεται ως «ηλιόλουστη γκαλερί». Η έμπνευση πίσω από το σχέδιο λέγεται ότι είναι δύο από τα πιο διάσημα κτίρια του Μιλάνου, το Duomo di Milano και η Galleria Vittorio Emanuele.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera», η Ίντερ και η Μίλαν εκτιμούν αύξηση εσόδων κατά 120 εκατ. ευρώ (105 εκατ. £) στο νέο γήπεδο, παρά τη μείωση της χωρητικότητας από το Σαν Σίρο των 80.000 θέσεων.

