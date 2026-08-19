Η UEFA τιμώρησε με δύο αγωνιστικές τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να μένει εκτός και από τις δύο αναμετρήσεις με τη Μπραν.

Χωρίς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ την Μπραν στις δύο αναμετρήσεις για τα Play-Off του UEFA Conference League.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ενημερώθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA πως ο αρχηγός του «Δικεφάλου» τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές για την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Υπήρχε ο κίνδυνος η ποινή του Σέρβου μεσοεπιθετικού να φτάσει ακόμη και τις τρεις αγωνιστικές, ωστόσο τελικά περιορίστηκε στις δύο. Αυτό σημαίνει πως ο Ζίβκοβιτς θα απουσιάσει τόσο από την πρώτη αναμέτρηση με τη Μπραν στην Τούμπα όσο και από τη ρεβάνς στη Νορβηγία.

Πρόκειται για μία σημαντική απουσία για τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον αρχηγό της ομάδας στις δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Στο ίδιο παιχνίδι με την Άντερλεχτ είχε αποβληθεί και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Η περίπτωση του Σουηδού επιθετικού, ωστόσο, δεν επηρεάζει πλέον τα πλάνα του ΠΑΟΚ, καθώς έχει αναχωρήσει για την Ινδονησία, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του.