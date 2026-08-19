ΟΦΗ: Χωρίς προβλήματα η αποστολή για την πρώτη μάχη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας, Μιχάλη Μπούση πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση του ΟΦΗ πριν το μεγάλο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα Play Offs του Europa League. Οι Κρητικοί υποδέχονται την Πέμπτη (21:00) τους Βούλγαρους στο Παγκρήτιο με τον Χρήστο Κόντη να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του.
Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης ο νεαρός τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας του την οποία αποτελούν οι : Λίλο, Κατσικάς, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρομάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης
Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρήτιο
Οι παίκτες του ΟΦΗ γι' αυτό το μεγάλο παιχνίδι θα έχουν δίπλα τους και τον κόσμο της ομάδας. Συνολικά, 11.000 Ομιλίτες έχουν κλείσει τη θέση τους στο Παγκρήτιο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των κατόχων διαρκείας όσο και των απλών εισιτηρίων.
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