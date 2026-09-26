Ο ΠΑΟΚ νίκησε εκτός έδρας την Αναγέννηση Άρτας με 39-24 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, νίκησε ξανά την Αναγέννηση Άρτας, αυτή τη φορά οι ομάδες συναντήθηκαν στην πόλη της Ηπείρου, με τον «Δικέφαλο» να επικρατεί με 39-24 στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Η Νέα Ιωνία νίκησε τον Αθηναϊκό με 30-19 στα Πευκάκια, ενώ απουδαία νίκη σημείωσε η Προσοτσάνη με 25-22 επί του Λεωνίδα στο ντέρμπι των νεοφώτιστων. Η γηπεδούχος ομάδας ξεκίνησε με το δεξί στην Α1 γυναικών και έδειξε ότι έχοντας πρώτες σκόρερ τις Στεφανίδου και Σεβδίλη.

Στη Μίκρα το Πανόραμα επικράτησε επί της Πυλαίας με 28-21 στο τοπικό ντέρμπι, δείχνοντας από το ξεκίνημα ότι θα διεκδικήσει με αξιώσεις την είσοδο της στην 4άδα των play offs.



Αποτελέσματα Πρόγραμμα

Πυλαία- Πανόραμα 21-28

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-4, 4-5, 6-6, 8-10, 11-11 (ημχ.), 12-12, 14-16, 16-18, 17-20, 18-23, 21-28

ΠΥΛΑΙΑ (Οικονόμου): Πατσάνη, Τσιρώνη, Μήγγα 2, Ντούροβιτς 1, Καραχαρίση 2, Θεοδοσοπούλου, Σπυριδοπούλου 1, Κωστοπούλου 10, Τσιαμούρα 1, Νικολάου 1, Τσιγαρίδα, Λιούμπιτς 1, Παπακοσμά, Κουκλοτίδου, Μάστακα 2.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Καραγκιοζόπουλος): Σπανού, Χατζηπαρασίδου 6, Αργυροπούλου 2, Λιούκα 7, Τσαουσίδου 1, Κουκμίση 5, Γιαννοπούλου, Χριστοφόρις 1, Χατζοπούλου, Κουρτίδη, Πιπελίδου, Ιντζίδου, Χριστοδουλίδου 1, Δαφλίδου, Παπαδοπούλου Γ. 5, Παπαδοπούλου Αγ.

Διαιτητές: Νάσκος- Βιολιτζής, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα:9-5, Πέναλτι:6/6-6/6.

Προσοτσάνη- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 25-22

Τα πεντάλεπτα: 1-0, 2-0, 4-3, 7-4, 8-5, 11-8 (ημχ.), 12-11, 13-13, 15-17, 18-19, 22-20, 25-22.

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ (Δρανόβαλης): Παπαγεωργίου, Τσιαμούρα 3, Φερφέρη, Στεφανίδου Ιωάννα, Παπαδοπούλου, Γαιρετίδου, Δουλγέρη 5, Στεφανίδου Δ. 9, Στόϊκου, Δουλκερίδου, Χατζηκωσταντίνου, Σεβδίλη 7, Ντόου, Κάσταρη Δ. 1, Κάσταρη Χ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Κουτρούλης): Διακογιάννη 6, Παράσχη 2, Παπουτσιδάκη 1, Πανταζή 2, Κουφοπούλου, Ράλλη, Καψάλη, Χίντρι 1, Σα Πεσόα, Χατζηαργυρού 3, Ανεστάκη 2, Αγγελοπούλου 6, Στελλάτου, Πούτσι.

Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Σαμαράς, Κόκκινη: 35:12 Ανεστάκη (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 2-5, Πέναλτι:1/3-2/2.

Παρατηρήσεις:

«Στο 35΄΄ λεπτό του αγώνα αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα η αθλήτρια της φιλοξενούμενης ομάδας Ανεστάκη Πηνελόπη με αριθμό φανέλας 23 και αριθμό δελτίου 72252, για επικίνδυνο παιχνίδι και για τον συγκεκριμένο αγώνα».

Αναγέννηση Άρτας- ΠΑΟΚ 24-39

Τα πεντάλεπτα: 3-4, 5-7, 5-9, 8-14, 10-17, 12-19 (ημχ.), 14-21, 17-23, 20-29, 20-32, 22-36, 24-39.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Σαϊντόβα): Μανίκη, Παπουτσίδου, Γκόλετς, Κοντράκινα 4, Καπρινιώτη, Παπαγιαννοπούλου, Μερκούρη, Γκολούμπεβα 4, Μπίνα, Κούλ 1, Μπίκοβα 8, Κρασιλνίκοβα 3, Ερόκινα 2, Νικίτινα 2.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 5, Μεντεσίδου 6, Γκάτζιου 4, Μούρνου 2, Σεβδίλη 4, Ντε Σόουζα 1, Ανδρίτσου 3, Τσάκαλου, Τροχίδου 2, Γκρμπάσεβιτς 2, Πρέμοβιτς 3, Σελεμίδου 2, Μπουράτο 4, Μιλόγεβιτς 1, Ντε Αλμέιδα.

Διαιτητές: Αγγελίδης- Πήτας, Παρατηρητής: Βέργος, Δίλεπτα:2-8, Πέναλτι: 3/5-2/2.

Νέα Ιωνία- Αθηναϊκός 30-19

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-3, 5-5, 7-6, 9-7, 11-10 (ημχ.), 16-10, 19-12, 22-14, 25-15, 28-18, 30-19.

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Χαλκίδης): Κεπεσίδου Μ., Καραμάνου, Κολλύρη, Κατσίκα 1, Βαρδάκη, Γιαννούλια, Κεπεσίδου Ν. 5, Ρούσου 2, Νταβίντοβιτς 2, Στουγιαννίδου 2, Γάσπαρη, Ποπ 1, Κόστα Αλμέιδα 6, Ταβάρες 5, Πολικάρπο 6, Λίμα.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Βαρελτζής): Σουκακουέξε 1, Χατζηλιάδου, Γιούρισιτς 1, Εσφιντβαγιάνι, Σίλβα 3, Κουκλοτίδου 1, Βέτκοβα 3, Σαββαλάκη, Νούσια 4, Κορκολή, Μαρούλη, Παπαδημοπούλου, Κουλούρη 6, Βορβολάκου.

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Κόκκινη: 30’ Σουκακουέξε (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα:2-5, Πέναλτι: 5/5-2/5.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού- ΑΕΚ



