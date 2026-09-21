Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Αναγέννηση Άρτας με στον τελικό του 4ου Σούπερ Καπ με 30-18 στο Μίκρα, κι άνοιξε λογαριασμό στους τίτλους για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο ΠΑΟΚ ήταν το μεγάλο φαβορί απέναντι στην Αναγέννηση Άρτας και το απέδειξε περίτρανα επικρατώντας με 30-18 στον τελικό του 4ου Σούπερ Καπ γυναικών, που φιλοξενήθηκε στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Μίκρα Θεσσαλονίκης.

Ο πρωταθλητής και Κυπελλούχος ΠΑΟΚ, δεν είχε προβλήματα απέναντι στην φιναλίστ του Κυπέλλου, Αναγέννηση Άρτας, που έκανε τη δική της αξιόμαχη προσπάθια.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει δώσει το «παρών» και στους τέσσερις τελικούς του Σούπερ Καπ, έφθασε στις δύο κατακτήσεις, όσες έχει και η Νέα Ιωνία, φθάνοντας παράλληλα και στο τρεμπλ.

Ο ΠΑΟΚ μετά το 7ο λεπτό ανέλαβε τα ηνία του αγώνα και με μίνι σερί 4-0 προηγήθηκε με 9-5 (11'), με την Αναγέννηση να μειώνει σε 9-7 (15'). Στη συνέχεια η ομάδα της Άρτας έμεινε χωρίς γκολ για εννέα αγωνιστικά λεπτά, με τον ΠΑΟΚ με 13-7 (20΄). Η Αγαγέννηση μείωσε σε 13-9, όμως με νέο ξέσπασμα ο «Δικέφαλος» έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με διαφορά έξι γκολ (17-9).

O ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο του β' ημιχρόνου δημιούργησε και συντήρησε διαφορές εννέα γκολ, 21-12 (35'), έφθασε στο +10 (22-12, 23-13), διατηρήθηκε σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το 49' (24-14). Ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο κομμάτι του τελικού άνοιξε την ψαλίδα στο 27-15 (52') και με τον αγώνα να αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα έφθασε στο τελικό 30-18.

Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Σάββατο (26/9), αυτή τη φορά στην Άρτα, για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1.

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 8-5, 9-7, 13-7, 13-9, 17-9 (ημ.), 19-10, 21-12, 23-13, 25-14, 28-15, 30-18.

Οι τελικοί του Σούπερ Καπ γυναικών