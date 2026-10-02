Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ στις μάχες του EHF European League

O ΠΑΟΚ κόντρα στη Μόλντε και η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Βίμποργκ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον 2ο προκριματικό γύρο στο EHF European League.

Οι ομάδες χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ είναι έτοιμες για τις ευρωπαϊκές εξετάσεις τους, με τους ελληνικούς συλλόγους να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους αγωνιζόμενες στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση, το EHF European League.

Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ βρίσκεται στη Νορβηγία για τον πρώτο αγώνα του 2ου προκριματικού γύρου με τη Μόλντε, που θα γίνει το Σάββατο (3/10, 19:00). Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ αναζητούν το θετικό αποτέλεσμα εν όψει του επαναληπτικού, που θα φιλοξενηθεί στην Κοζάνη το Σάββατο (10/10, 17:00).

Για το παιχνίδι κόντρα στην Μόλντε, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πελεκίδης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, acpaok.gr: «Μπροστά μας έχουμε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα από μια χώρα με τεράστια παράδοση στο χάντμπολ, όπως είναι η Νορβηγία, κάτι που από μόνο του ανεβάζει τον δείκτη δυσκολίας του αγώνα.

Για εμάς, αυτά τα παιχνίδια αποτελούν το ιδανικό κίνητρο. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε και θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο. Στόχος μας είναι να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και στα 60 λεπτά, να ελέγξουμε τον ρυθμό και να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας επιτρέψει να διεκδικήσουμε την πρόκριση στη ρεβάνς της Κοζάνης, μπροστά στον κόσμο μας».

Η ΑΕΚ κόντρα στη Βίμποργκ

Η αποστολή της ΑΕΚ ταξίδεψε στη Δανία για να αντιμετωπίσει τη Βίμποργκ. Σε αυτό το ζευγάρι κι έπειτα από συμφωνία των ομάδων, τα δύο παιχνίδια θα φιλοξενηθούν σε διάστημα 24 ωρών στην έδρα της δανέζικης ομάδας.

Ο πρώτος αγώνας, με γηπεδούχο τη Βίμποργκ θα διεξαχθεί το Σάββατο (3/10, 17:00) και ο επαναληπτικός, με τυπικά γηπεδούχο την ΑΕΚ θα γίνει την Κυριακή (4/10, 17:00).

Ο τεχνικός της ομάδας, Βύρων Παπαδόπουλος δήλωσε στο aek.gr: «Βρισκόμαστε από χθες στη Δανία. Είναι η πρώτη μας συμμετοχή στο European League, μια διοργάνωση με πολλή ποιότητα στις ομάδες που συμμετέχουν. Η Βίμποργκ, είναι μια ομάδα με αμέτρητους τίτλους και εντός και εκτός συνόρων.

Εμείς, από την πλευρά μας θα κοιτάξουμε να κερδίσουμε κάτι από αυτά τα δύο παιχνίδια, θα κοιτάξουμε να πάρουμε ρυθμό στα πόδια μας. Να είναι αυτά τα παιχνίδια μια πηγή έμπνευσης και για τις αθλήτριες και για την ομάδα μας. Έτσι, στο μέλλον θα μπορέσουμε να σταθούμε αντάξιοι και να είμαστε κι εμείς σε αυτό το επίπεδο, ώστε να παίζουμε πιο συχνά τέτοιους αγώνες».

Στο EHF European League υπάρχει και 3ος προκριματικός γύρος και στη συνέχεια φάση ομίλων έξι αγωνιστικών, για να ακολουθήσουν τα προημιτελικά και το Final 4 (8-9/5 2027).

Η Αναγέννηση στην Άρτα τα δύο παιχνίδια με την Έγκλε Βίλνιους

*Η Αναγέννηση Άρτας για τον 2ο γύρο του EHF European Cup θα παίξει εντός έδρας τα δύο παιχνίδια με τη λιθουανική Έγκλε Βίλνιους. Η ομάδα της Άρτας θα είναι γηπεδούχος το Σάββατο (3/10, 17:00) και τυπικά φιλοξενούμενη την Κυριακή (4/10, 17:00)΄.