Ο φοβερός ΑΣΕ Δούκας επικράτησε στο «ΔΑΪΣ» του ΠΑΟΚ με 31-27 για την 4η αγωνιστική της Handball Premier, υποχρεώνοντας τους «ασπρόμαυρους» σε ακόμα μία ήττα.

Ο ΑΣΕ Δούκας σόκαρε τον ΠΑΟΚ νικώντας με 31-27 στο «ΔΑΪΣ», για την 4η αγωνιστική της Handball Premier. Σε δύσκολη θέση βαθμολογικά ο ΠΑΟΚ που έκανε τη δεύτερη ήττα του στο πρωτάθλημα του χάντμπολ ανδρών.

Ο Δούκας από την αρχή του αγώνα μπήκε αποφασισμένος στην αναμέτρηση και προηγήθηκε ακόμα και με 8-4. Ο ΠΑΟΚ, όμως, έβγαλε αντίδραση και πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου ανέτρεψε το αποτέλεσμα σε 12-14. Ο Δούκας, στο δεύτερο μέρος, συνέχισε την καλή παρουσία, που είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου μισού του αγώνα. Με όπλο του την άμυνα, κυριάρχησε στο υπόλοπο του αγώνα και πήρε τη μεγάλη νίκη με 31-27.

Ο ΠΑΟΚ, έχοντας και την ήττα στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο από το ενδεχόμενο να σπάσει το δίδυμο Ολυμπιακού και ΑΕΚ στη κορυφή της βαθμολογίας, που οδηγεί στους τελικούς τυ πρωταθλήματος.

Oι καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης

Αποτελέσματα - Βαθμολογία (4η αγωνιστική)

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Άρης Νικαίας-Κιλκίς 27-27

Ζαφειράκης Νάουσας-Δράμα 28-28

Ιωνικός Ν.Φ.-Ολυμπιακός 24-42

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

ΧΑΝΘ-Διομήδης Άργους 30-36

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

ΑΣΕ Δούκας-ΠΑΟΚ 31-27

Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 8

2.ΑΕΚ 8

3.Δράμα 5

4.Ζαφειράκης 5

5.Ιωνικός ΝΦ 4*

6.ΑΣΕ Δούκα 4

7.Διομήδης Άργους 4

8.Άρης Ν. 3

9.ΓΑΣ Κιλκίς 3

10.ΠΑΟΚ 2*

11.Αθηναϊκός 0

12.ΧΑΝΘ 0

*Με αγώνα λιγότερο