Ο ΠΑΟΚ το μεγάλο φαβορί, η ΑΕΚ και η Νέα Ιωνία στο κυνήγι του στην Α1 γυναικών

Εκκίνηση στον πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας χάντμπολ γυναικών το Σάββατο (26/9) με τον ΠΑΟΚ να είναι το πρώτο φαβορί και την ΑΕΚ με τη Νέα Ιωνία να είναι αυτές που θα επιχειρήσουν να τον ρίξουν από την κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατάφερε να πάρει τα πρωτεία από τη Νέα Ιωνία και να την πιάσει στα επτά πρωταθλήματα, πανηγυρίζοντας παράλληλα και το 5ο νταμπλ της ιστορίας του.

Όμως δεν σταμάτησε εκεί, πριν από λίγες μέρες έφθασε στο πρώτο ιστορικό τρεμπλ, με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ απέναντι στην Αναγέννηση Άρτας.

Με τον Δημήτρη Πελεκίδη σταθερά στην τεχνική ηγεσία, ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον κορμό του, ενώ προχώρησε και σε μια σημαντική προσθήκη, αποκτώντας τη Λαμπρίνα Τσάκαλου.

Ο Βύρων Παπαδόπουλος συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, με την Ένωση να φιλοδοξεί να κάνει το βήμα παραπάνω, μετά την περσινή της παρουσία στους τελικούς.

Ελάχιστες οι αλλαγές και στην ΑΕΚ, όπου ποντάρουν αρκετά στην έλευση της Μαυροβούνιας πλέι μέικερ Μάγια Τσέκλιτς, της Σέρβας πίβοτ Εντίτα Νούκοβιτς, καθώς και της Έλενας Φράγκου, που άφησε τη γειτονική Νέα Ιωνία

Το ζητούμενο είναι η παρουσία της Νέας Ιωνίας, μετά από χρόνια η ομάδα πέρυσι έμεινε χωρίς τίτλο κι εκτός τελικών στην Α1.

Με τον Γιώργο Χαλκίδη στον πάγκο επιχειρείται ένα νέο ξεκίνημα, με αρκετές αλλαγές και κυρίως επτά ξένες παίκτριες.

Με τη Νιγκίνα Σαΐντοβα να αναλαμβάνει την ευθύνη να δημιουργήσει μια νέα ομάδα μπαίνει στο πρωτάθλημα η Αναγέννηση Αρτας, η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους, 12, αλλά τελευταίο το 2026.

Πρεμιέρα με επανάληψη του τελικού του Σούπερ Καπ

Η Αναγέννηση Άρτας έδειξε καλά σημεία στον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στον πανίσχυρο ΠΑΟΚ, με τις δυο ομάδες να συναντώνται αυτή τη φορά στην Άρτα, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Σπίτι του Χάντμπολ 15:30 Πυλαία- ΑΕΠ Πανόραμα

Προσοτσάνης 17:00 ΑΟ Προσοτσάνης- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων

Άρτας 18:00, Αναγέννηση Άρτας- ΠΑΟΚ

Νέας Ιωνίας 18:00 ΟΦΝ Ιωνίας- Αθηναϊκός

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού- ΑΕΚ

Οι πρωταθλήτριες ομάδες