Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή του τμήματος ανδρών στο χάντμπολ, Ρικάρντο Τριλίνι.

Έχοντας κλείσει τη σεζόν, κατακτώντας όλους τους εγχώριους τίτλους, Ολυμπιακός και Ρικάρντο Τριλίνι ανανέωσαν τη συνεργασίας τους για ακόμη μία χρονιά. Έτσι, ο Ιταλός προπονητής θα καθίσει τουλάχιστον άλλη μία χρονιά στον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ρικάρντο Τριλίνι. Ο Ιταλός προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας χάντμπολ του συλλόγου.

Η δήλωση του Ρικάρντο Τριλίνι:

"Είμαι χαρούμενος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι, για άλλη μια σεζόν. Μετά από όλα όσα πετύχαμε πέρυσι, ο στόχος μας είναι να το κάνουμε ξανά! Η κατάκτηση ενός ακόμη τρεμπλ δεν θα είναι εύκολη, αλλά θα δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα για να το πετύχουμε. Στην Ευρώπη, θέλουμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά και η ελπίδα μας είναι να φτάσουμε μέχρι τέλους, στον τελικό"».