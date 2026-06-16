Ο Σάββας Σάββας επιστρέφει στη Γερμανία και στην Κόμπουργκ, ενώ ο Στέφανος Μιχαηλίδης πάει προς ομάδα του Ισραήλ.

Τρεις αποχωρήσεις από την ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού, με τον πειραϊκό σύλλογο, να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας με τους Σάββα Σάββα, Στέφανο Μιχαηλίδη και Ιβάν Σλίσκοβιτς, παίκτες που αποτέλεσαν βασικά στελέχη στις επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Ο Σάββας Σάββας επιστρέφει στη Γερμανία και θα αγωνιστεί στην Κόμπουργκ, ομάδα της 2ης κατηγορίας και θα έχει για συμπαίκτη τον τερματοφύλακα κι αρχηγό της εθνικής ομάδας Πέτρο Μπουκοβίνα.

Ο Στέφανος Μιχαηλίδης, αν και υπήρχε ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα του Ισραήλ.

Ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή του για τον Σάββα Σάββα αναφέρει τα εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Σάββα Σάββα. Ο Σάββας αποτέλεσε μέλος της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου μας από τη σεζόν 2023-24, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε μία τριετία γεμάτη επιτυχίες και τίτλους. Σε τρία χρόνια, κατακτήσαμε μαζί επτά τρόπαια, τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, ένα Κύπελλο και τρία Super Cup.

Σάββα, σε ευχαριστούμε για την προσφορά και την αφοσίωσή σου, για την αγάπη σου για τον Ολυμπιακό, για όλες τις στιγμές που ζήσαμε! Καλή συνέχεια στη ζωή και την καριέρα σου. Ο Ολυμπιακός για πάντα οικογένειά σου».

Αντίστοιχα στην ανακοίνωση για τον Στέφανο Μιχαηλίδη, σημειώνει: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Στέφανο Μιχαηλίδη. Ο Στέφανος συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου μας. Από τη σεζόν 2019-20 μέχρι σήμερα, υπηρέτησε με αφοσίωση, επαγγελματισμό και αστείρευτο πάθος τον Θρύλο, συμβάλλοντας στην κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων Ελλάδας, δύο Κυπέλλων και τεσσάρων Super Cup. Στέφανε, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου, για όλα όσα έδωσες στον Ολυμπιακό αυτά τα επτά χρόνια! Καλή συνέχεια στη ζωή και την καριέρα σου. Για πάντα κομμάτι της οικογένειας του Ολυμπιακού».

Τέλος, για τον Ιβάν Σλίσκοβιτς αναφέρονται τα παρακάτω: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ιβάν Σλίσκοβιτς. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας από τους κορυφαίους αθλητές που έχουν φορέσει τη φανέλα της ομάδας χάντμπολ του Θρύλου μας. Μαζί κατακτήσαμε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, ένα Κύπελλο και τρία Super Cup, σε τρία χρόνια! Ιβάν, σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στη ζωή και την καριέρα σου.