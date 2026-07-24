Ο πλέι μέικερ της εθνικής ομάδας Δημήτρης Παναγιώτιου ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό και θα είναι οι ιθύνων νους στην οργάνωση του παιχνιδιού των πρωταθλητών.

Η πιο σημαντική κίνηση του καλοκαιριού ανήκει στον Ολυμπιακό, με την απόκτηση του Δημήτρη Παναγιώτου. Ο βασικός πλέι μέικερ της εθνικής ομάδας, έπειτα από τη διετή θητεία του στην ΑΕΚ, μετακόμισε στον Ολυμπιακό και θα είναι το νέο μυαλό στην οργάνωση του παιχνιδιού των πρωταθλητών.

Ο 22χρονος Παναγιώτου ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, μιας συμφωνίας που ήταν γνωστή στο χώρο εδώ και αρκετές βδομάδες και στην πρώτη του δήλωση ως παίκτης πλέον των «ερυθρόλευκων», αναφέρθηκε στην «ευκαιρία» που του παρουσιάστηκε, με το ενδιαφέρον και την πρόταση του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Παναγιώτου.

Ο διεθνής πλέι μέικερ (21/5/2004, 1,81μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου. Ο Δημήτρης Παναγιώτου αποτελεί, αυτή τη στιγμή, έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων χαντμπολιστών. Την τελευταία διετία, αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, κατακτώντας ένα Κύπελλο Ελλάδας, ενώ στο παρελθόν (2021-24), φόρεσε τη φανέλα του ΑΣΕ Δούκα, όπου ξεκίνησε την καριέρα του.

Ο 22χρονος πλέι μέικερ είναι βασικός μέλος της Εθνικής μας ομάδας χάντμπολ, με την οποία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027 της Γερμανίας. Με το εθνόσημο, έχει δώσει το "παρών" και στο Euro 2025 της Γερμανίας, ενώ με την Εθνική Νέων συμμετείχε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2023 και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Β' κατηγορίας (τέταρτη θέση).

Με την Εθνική Εφήβων, έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Β' κατηγορίας στο Ισραήλ. Εκεί, αναδείχθηκε κορυφαίος πλέι μέικερ και MVP της διοργάνωσης, ενώ κλήθηκε από την EHF στο «Respect Your Talent», πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού χάντμπολ.

Ο Δημήτρης Παναγιώτου, δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου: "Κάποιες φορές, στον αθλητισμό, παρουσιάζονται ευκαιρίες που μπορούν να σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην πορεία ενός αθλητή. Μία από αυτές με οδήγησε στον Ολυμπιακό, όπου πλέον ανοίγω ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα μου. Σε έναν σύλλογο με ιστορία, υψηλούς στόχους, μεγάλες απαιτήσεις και σταθερή φιλοδοξία για διάκριση σε κάθε επίπεδο.



Θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και τη στάση της διοίκησης σε μια δύσκολη για μένα συγκυρία. Από εδώ και πέρα, με απόλυτο κίνητρο, σκληρή δουλειά και σεβασμό, θα πορευτούμε με στόχο να πετύχουμε όλα όσα έχουμε θέσει για τη σεζόν. Ανυπομονώ να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη μέσα στο γήπεδο και να ζήσω την εμπειρία με τους ανθρώπους της ομάδας και τον κόσμο μας"».

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