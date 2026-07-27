Η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού άρχισε την προετοιμασίας της στο «μπαλόνι» του ΣΕΦ, έχοντας μπροστά της το στόχο υπεράσπισης τους τρεμπλ και μιας σπουδαίας ευρωπαϊκής πορείας.

Η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού, μπήκε κι επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) στην αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Συγκεκριμένα, στις 18:00, οι πρωταθλητές Ελλάδας, με αρκετά νέα πρόσωπα, διάθεση και υψηλούς στόχους, συγκεντρώθηκαν στο «μπαλόνι» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση για τη νέα χρονιά, αρχίζοντας τη σκληρή δουλειά και την προετοιμασία τους.

O Oλυμπιακός θα αρχίσει την υπεράσπιση των τριών τίτλων της περσινής περιόδου, με τον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ η πορεία του στη Handball Premier από τον Βύρωνα και το παιχνίδι με τον Αθηναϊκό στις 19 Σεπτεμβρίου. Οκτώ νέα πρόσωπα, συν τον Γιώργο Παπαβασίλη, που επέστρεψε από τον ΠΑΟΚ, εντάχθηκαν στο ρόστερ του Ολυμπιακιού.

Ο τεχνικός, Ρικάρντο Τριλίνι, δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου: «Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις, νέα ομάδα. Φέτος, αλλάξαμε πολλούς παίκτες και πρέπει να δουλέψουμε για να βελτιώσουμε το σύστημά μας, το παιχνίδι μας και τον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος και πιστεύω, ότι το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες, γιατί φέτος, νιώθω μεγαλύτερη σιγουριά για το ρόστερ μας. Εχουμε τους πολύ ποιοτικούς παίκτες σε κάθε θέση και ένα μεγάλο βάθος επιλογών. Πρέπει, λοιπόν, να επαναλάβουμε τις μεγάλες επιτυχίες της περασμένης χρονιάς, το τρεμπλ. Θα πρέπει να παλέψουμε πολύ και στην Ευρώπη, καθώς πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Βήμα-βήμα! Καλή σεζόν».