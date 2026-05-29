Η στέψη των παικτών του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ

Ο Ολυμπιακός, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος σήκωσε την κούπα του πρωταθλήματος μέσα στο «σπίτι» της μεγάλης του αντιπάλου του της ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί κόντρα στην ΑΕΚ και με 3-1 νίκες κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλήματος στη Handball Premier.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικρατώντας με 31-27 επί της «Ένωσης» στο ΟΑΚΑ, κατέκτησαν τον 3ο διαδοχικό και 6ο συνολικά τίτλο της ιστορίας τους, ενώ παράλληλα πανηγύρισαν το τρεμπλ, καθώς με αντίπαλο την ΑΕΚ, τον Σεπτέμβριο σήκωσαν το Σούπερ Καπ και τον Φεβρουάριο το Κύπελλο Ελλάδας.

«Θεωρώ, ότι σε όλη την διάρκεια της σειράς, δείξαμε την ανωτερότητά μας, παρόλο που η ΑΕΚ πάλεψε μέχρι τέλους και πραγματικά, της αξίζουν συγχαρητήρια. Από κει και πέρα, η χρονιά για μας είναι πετυχημένη όχι στο 100%, λόγω του ευρωπαϊκού στόχου που δεν μπορέσαμε να κατακτήσουμε, αλλά στα εγχώρια κάναμε το τρεμπλ. Είμαστε περήφανοι, γι αυτό θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στο προπονητικό σταφ, στη διοίκηση, καθώς και στον κόσμο μας, που μας στήριξε στα εύκολα και στα δύσκολα, μέσα στην χρονιά» δήλωσε ο αρχηγός, Πέτρος Κανδύλας.

«Έχουμε δείξει, ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, τα τελευταία τρία χρόνια! Το αποδεικνύουμε στο γήπεδο, το αποδείξαμε και σήμερα. Αυτός είναι ο στόχος του Ολυμπιακού. Και είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Εδώ έζησα τρία μαγικά χρόνια, με τρία μαγικά πρωταθλήματα» συμπλήρωσε ο Σάββας Σάββας, που θα συνεχίσει την καριέρα τους εκτός συνόρων.

«Οταν είσαι το φαβορί, έχεις και περισσότερη πίεση για να κερδίσεις. Παρότι κατακτήσαμε το πρωτάθλημα με μεγάλη διαφορά στα γκολ, αλλά και το Super Cup και το Κύπελλο Ελλάδας, δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν ποτέ εύκολο. Ειδικά σε παιχνίδια όπως αυτά, μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, δεν είναι ποτέ εύκολο. Τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια σε όλους, είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα» είπε με τη σειρά του ο Ιταλός προπονητής, Ρικάρντο Τρελίνι.