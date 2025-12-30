Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας επέβαλε στην ΑΕΚ με πρόστιμο 3.000 ευρώ για την είσοδο οπαδών της στον αγωνιστικό χώρο στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο στο χάντμπολ.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ στην ΑΕΚ, για όσα συνέβησαν στο νοκ άουτ προημιτελικό αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας χάντμπολ στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ στις 21 Δεκεμβρίου.

Με τη λήξη του παιχνιδιού, που βρήκε νικήτρια την ΑΕΚ με 26-25, υπήρξε ένταση και όπως κατήγγειλε ο ΠΑΟΚ «εισβολή οπαδών της ΑΕΚ». Επιβαρυντικό ήταν για την Ένωση και το φύλλο αγώνα που συντάχθηκε, με τη ΔΕΑΒ τελικά να επιβάλλει πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ

«Αφού έλαβε υπόψη της

α) το Φύλλο Αγώνα,

β) την Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

δ) την Έκθεση της Διεύθυνσης Αστυνομίας ΒΑ Αττικής,

ε)το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα χειροσφαίρισης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, στις 21/12/2025 στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΟΑΚΑ "Γ. Κασιμάτης" για το Κύπελλο Ελλάδας της ΟΧΕ, περιόδου 2025-2026, εισήλθαν παρανόμως εντός του αγωνιστικού χώρου περίπου δεκαπέντε (15) εκ των οργανωμένων φιλάθλων της ΑΕΚ και επιτέθηκαν κατά των παικτών και παραγόντων της φιλοξενούμενης ομάδας,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 51/2025 Απόφασή της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ, τη διοικητική κύρωση προστίμου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 5224/2025 και το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».