Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη επί των Βριλησσίων με 36-34, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Handball Premier, ρίχνοντάς τα στην Α2 κατηγορία.

Μετά από δύο ματς χωρίς νίκη, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες. Κόντρα στα Βριλήσσια η Ένωση επικράτησε με 36-34 για την 21η αγωνιστική της Handball Premier, γεγονός που σήμανε τον βαθμολογικό υποβιβασμό της ηττημένης στην Α2 κατηγορία.

Η αρχή του ματς βρήκε τη γηπεδούχο με το προβάδισμα (4-2 και 7-4). Η ΑΕΚ, όμως, ισοφάρισε άμεσα (9-9) και εν συνεχεία πήρε κεφάλι στο σκορ (11-13). Το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρήκε τους «κιτρινόμαυρους» με προβάδισμα δύο τερμάτων (15-17).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι διεύρυναν τη διαφορά τους στα τέσσερα τέρματα (15-19), αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν ν' ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ. Το προβάδισμα στη συνέχεια άλλαξε αρκετές φορές χέρια, έως τα τελευταία λεπτά. Τότε η ΑΕΚ με γκολ του Τοριάνι έφερε την Ένωση στο +2 (31-33), το οποίο ανέπτυξε κατά ένα γκολ (32-35).

Τα Βριλήσσια σε αυτό το προβάδισμα της ΑΕΚ δεν βρήκαν αντίδραση για να διαμορφωθεί το τελικό 36-34, το οποίο υπέγραψε τον υποβιβασμό τους στη δεύτερη κατηγορία.