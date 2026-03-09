Ισόπαλο το ντέρμπι «Δικεφάλων», η ΑΕΚ κρατά τη 2η θέση στη Handball Premier

H AEK και ο ΠΑΟΚ χάρισαν ένα σπουδαίο ντέρμπι, που δεν ανέδειξε νικητή (28-28) στο ΟΑΚΑ, με την Ένωση να διατηρείται στη 2η θέση της Handball Premier.

Στο κορυφαίο παιχνίδι στη φετινή Handball Premier, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 28-28 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής.

Ένα αποτέλεσμα που διατηρεί την ΑΕΚ στη 2η θέση στη βαθμολογία έναντι του ΠΑΟΚ και παράλληλα δίνει το πλεονέκτημα έδρας στα μεταξύ τους παιχνίδια στα ημιτελικά των play offs.

Δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, και με βάση το πρόγραμμα, μόνο αν υπάρξει κάποια τεράστια έκπληξη μπορεί να αλλάξει η σειρά στο 2-3 της βαθμολογίας, καθώς ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ εξασφάλισε την 1η θέση και στους δικούς του ημιτελικού θα παίξει με τον Ιωνικό Ν. Φ.

Ο ΠΑΟΚ ήθελε μόνο το δίποντο της νίκης, για να ξεπεράσει την ΑΕΚ, είχε τις ευκαιρίες του, όμως δεν τα κατάφερε, φθάνοντας στην ισοφάριση 28-28, σε «νεκρό» χρόνο, με εκτέλεση πέναλτι από τον Ιωάννου.

Το ντέρμπι χάρισε πολλές συγκινήσεις και συνεχόμενες ανατροπές. Mε τον Ματέους Ντε Σόουζα να ξεκινά εντυπωσιακά κάτω από την «κιτρινόμαυρη» εστία, η ΑΕΚ αιφνιδίασε τον ΠΑΟΚ και προηγήθηκε με 4-0 στο 6ο λεπτό.

Μετά ήταν η σειρά για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Ιγκόρ Άρσιτς να ανεβάσει την απόδοσή του και ο ΠΑΟΚ να ισορροπεί τον αγώνα. Μετά το 7-3 (14'), το 8-4 (17') και το 9-6 στο 20', οι φιλοξενούμενοι με τρία διαδοχικά γκολ από τον Σαλέμ, βρήκαν σερί 4-0 προσπέρασαν με 10-6, με τον Σεμπίμπ έφθασαν στο 12-10 και στο 13-11, όμως ακολούθησε η αντίδραση της ΑΕΚ.

Με γκολ από τους Τουρέ και Γκαρέ στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, ήρθε η ισοφάριση (13-13), με τους Παναγιώτου, Τοριάνι και Γκαρέν να διερύνουν το σερί στο 5-0 και την ΑΕΚ να παίρνει ξανά τα ηνία με 16-13 στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου.

Σε λιγότερο από δύο αγωνιστικά λεπτά ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 16-16 κι από εκεί και μετά το ντέρμπι κύλησε γκολ-γκολ. Ο Iωάννου έδωσε νέο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 18-17 (42'), η ΑΕΚ προσπέρασε 19-18 με το 6ο γκολ του Τοριάνι (44') και τον Τουρέ με υπέροχη εκτέλεση να κάνει το 20-19 (44').

Οι Ελευθεριάδης και Δομπρής έφεραν τον ΠΑΟΚ στο 22-21 (49'), οι Κουκουλάς και Αραμπατζής απάντησαν για το (23-22), με τον Δομπρή να ισοφαρίζει 24-24 (53').

Με τέλεια κομπίνα κι εκτέλεση από τον Σεμπίμπ έγινε το 25-24 για τον ΠΑΟΚ, ο Τοριάνι συνεχίζοντας να είναι αλάνθαστος στις εκτελέσεις πέναλτι (5/5), έκανε το 26-25 (56') και ο ίδιος με γκολ στον αιφνιδιασμό έφερε την ΑΕΚ στο 27-25 (58').

Το γκολ από τον Ελευθεριάδη για το 27-26, έδωσε νέο ενδιαφέρον και στη φάση του αγώνα ο Ματέους απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι από τον Δομπρή κι αμέσως μετά ο Αραμπατζής έκανε το 28-26 (58:45).

Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 28-27 (59:22), η ΑΕΚ έκανε το λάθος και ο Φεράς στο 59:58 σκόραρε για το 28-28, το γκολ δεν μέτρησε, οι διαιτητές έδωσαν πέναλτι για παράβαση από τον Κουκουλά, με τον Ιωάννου να διαμορφώνει το τελικό 28-28.

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 4-2, 7-3, 9-6, 10-10, 13-13 (ημ.), 16-14, 17-16, 20-20, 23-22, 25-25, 28-28.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 3, Μπούτος, Παναγιώτου 5, Μπάρος, Ραντόγισιτς, Περίν, Αντωνιάδης, Τοριάνι 9, Κουκουλάς 4, Γκαρέν 3, Κολοβός, Τουρέ 2, Γκιμαράες, Στούμπερ 2, Ριμπέ, Ματέους.

ΠΑΟΚ (Μπάμπης Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 5, Παπαβασίλης 1, Τεμελκόσκι, Νικολαΐδης 3, Ιωάννου 3, Μουράντ, Μπομπουλέντρας, Μπάτζιος, Δομπρής 5, Άρσιτς, Ραγκάμπ 3, Σεμπίμπ 4, Σαλέμ 4.

Διαιτητές: Νάσκος–Χαρίτσος. Δίλεπτα: 7-5. Πέναλτι: 5/5-3/4.

Η 21η αγωνιστική θα ανοίξει την Τρίτη (10/3, 14:15) με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Δράμα στην Ηλιούπολη.

Η βαθμολογία

(20ή αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 34*

2.ΑΕΚ 34

3.ΠΑΟΚ 33

4.Ιωνικός ΝΦ 24

5.Δράμα 19

6.Διομήδης 18

7.Αθηναϊκός 17

8.ΓΑΣ Κιλκίς 16

9.Ζαφειράκης 15

10.Δούκας 13*

11.Βριλήσσια 13

12.Φέρωνας 2

*Με αγώνα λιγότερο

Πριν από τον αγώνα ο γενικός αρχηγός της ΑΕΚ, Ηλίας Χατσίκας, τίμησε τον Φάνη Τσαούση και τον Γιώργο Παπαδόπουλο, για την προσφορά τους στο τμήμα χάντμπολ ανδρών του Συλλόγου.