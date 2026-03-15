Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη στον δεύτερο ημιτελικό του Final-4 στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών και προκρίθηκε στον τελικό, επικρατώντας με 28-25 της ΑΕΚ.

Μετά την Αναγέννηση Άρτας, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του Final-4 στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών, ο ΠΑΟΚ θα είναι ο δεύτερος φιναλίστ της διοργάνωσης. Οι «ασπρόμαυρες» επικράτησαν με 28-25 της ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό και θα διεκδικήσουν τον τίτλο στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση αναμενόταν πολύ ανταγωνιστική από το πρώτο κιόλας λεπτό. Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που κατάφερε να πάρει προβάδισμα στον ημιτελικό, το οποίο αύξησε στα τρία τέρματα (6-3). Βέβαια, η ΑΕΚ κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα (10-10), γεγονός που ανάγκασε τον «ασπρόμαυρο» πάγκο να πάρει time-out.

Έως το τέλος του πρώτου μισάωρου, οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν το κεφάλι στο σκορ. Ωστόσο, η... μπίλια έκατσε στην ισοπαλία στο τέλος του ημιχρόνου με τις παίκτριες να παίρνουν την άγουσα για τα αποδυτήρια με το 13-13.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ βρήκε και πάλι το προβάδισμα (14-13). Η ΑΕΚ κατάφερε ν' ανατρέψει το σκορ και να βρεθεί στο +2 (15-17), ωστόσο διατήρησε για ελάχιστο χρονικό διάστημα την υπέρ της διαφορά. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε ξανά το κεφάλι στο σκορ, φτάνοντας στο +2 (20-18).

Μάλιστα, το μομέντουμ των «ασπρόμαυρων» ήταν πολύ καλό με τη διαφορά να ξεφεύγει στα πέντε γκολ (26-21), πέντε λεπτά πριν το τέλος. Το μόνο που κατάφερε η Ένωση ήταν απλά να μειώσει τη διαφορά με το τελικό αποτέλεσμα να έχει απόσταση τριών γκολ (28-25).