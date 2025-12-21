Ο ΠΑΟΚ καταγγέλλει «εισβολή οπαδών της ΑΕΚ»

Ο ΠΑΟΚ με ανακοίνωση καταγγέλλει «εισβολή οπαδών της ΑΕΚ» μετά το τέλος του προημιτελικού στο Κύπελλο και χαρακτηρίζει «απαράδεκτες τις συνθήκες» στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» .

Η ΑΕΚ με γκολ από τον αρχηγό της Βαγγέλη Αραμπατζή επτά δευτερόλεπτα πριν από το τέλος νίκησε τον ΠΑΟΚ με 26-25 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο ντέρμπι των νοκ άουτ προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών.

Με τη λήξη του αγώνα υπήρξε ένταση ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων, ενώ χρειάστηκε η διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στο «Γ. Κασιμάτης» να εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο.

Η ένταση «έσβησε» έπειτα από λίγο, όμως ακολούθησε η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, σε αυτή κάνει αναφορά για «εισβολή οπαδών εντός του αγωνιστικού χώρου», για «φραστικό επεισόδιο και στοχοποίηση του αθλητή μας Γιώργου Παπαβασίλη», χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες, με πλήρη καταστρατήγηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, τις συνθήκες τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις κερκίδες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ, καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα όσα ντροπιαστικά και επικίνδυνα εκτυλίχθηκαν στον προημιτελικό Κυπέλλου Χάντμπολ Ανδρών ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, σε έναν αγώνα που αποτέλεσε μνημείο αγωνιστικής αλλοίωσης, έλλειψης ασφάλειας και θεσμικής ανεπάρκειας.

Οι συνθήκες τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις κερκίδες ήταν απαράδεκτες, με πλήρη καταστρατήγηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της αναμέτρησης σημειώθηκε εισβολή οπαδών εντός του αγωνιστικού χώρου, γεγονός εξαιρετικά σοβαρό, επικίνδυνο και απολύτως καταδικαστέο, το οποίο εκθέτει ανεπανόρθωτα τους διοργανωτές και όσους είχαν την ευθύνη της τάξης.

Παράλληλα, σημειώθηκε φραστικό επεισόδιο και στοχοποίηση του αθλητή μας Γιώργου Παπαβασίλη, καθώς και αξιωματούχων του ΠΑΟΚ, χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση ή προστασία, σε ένα περιβάλλον πλήρους ασυδοσίας.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η διαιτησία ήταν εξοργιστικά κακή και απολύτως καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα. Τα δίλεπτα εφαρμόστηκαν "με το γράμμα του νόμου" μόνο εις βάρος του ΠΑΟΚ, ενώ για να τιμωρηθεί ο αντίπαλος έπρεπε να σκιστούν φανέλες και να ανοίξουν μύτες.

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε τέσσερα δίλεπτα που αποτελούσαν καθαρή εφεύρεση, αποφάσεις που αλλοίωσαν ευθέως την εξέλιξη και την έκβαση του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ απαιτεί από την Ομοσπονδία να σταματήσει να λειτουργεί ως "Πόντιος Πιλάτος". Να πάψει η σιωπή και η ανοχή. Αναμένουμε ξεκάθαρη, δημόσια και θεσμική τοποθέτηση για όλες τις παραπάνω καταγγελίες και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών για τις έκνομες ενέργειες που σημειώθηκαν, από όπου και αν προέρχονται.

Η ευθύνη πλέον βαραίνει αποκλειστικά τους αρμόδιους».