Η ΑΕΚ με γκολ από τον αρχηγό της Βαγγέλη Αραμπατζή επτά δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, νίκησε τον ΠΑΟΚ με 26-25 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» στο ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Εκεί οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να υπερασπιστούν τον περσινό τίτλο που κατέκτησαν στα «Sunel Arena» στα Άνω Λιόσια, αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό της 30ής Ιανουαρίου τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας και αν δεν γίνει κάτι τρελό, στις 2 Φεβρουαρίου θα διεκδικήσει το Κύπελλο απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ ήρθε στην Αθήνα με τον αέρα των δύο μαζεμένων νικών επί της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στη Μίκρα για τη Handball Premier, όμως στο τέλος δεν άντεξε.

Οι φιλοξενούμενοι παρουσιάστηκαν πιο διαβασμένοι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, μάλιστα στο β' ημίχρονο ήταν αυτοί που είχαν τον έλεγχο, δημιουργώντας και διατηρώντας τριών γκολ, φθάνοντας να έχουν προβάδισμα 24-21 στο 50ό λεπτό.

Εκεί όλα άλλαξαν, ο πολύπειρος Αιγύπτιος πίβοτ του ΠΑΟΚ, Χασέμ Σεμπίμπ, αρχικά δέχθηκε δίλεπτη ποινή για σπρώξιμο, όμως συνέχισε να διαμαρτύρεται με αποτέλεσμα η ποινή αποβολής να αυξηθεί στα τέσσερα λεπτά. Λίγα δευτερόλεπτα μετά υπήρξε και δίλεπτη ποινή σε βάρος παίκτη του ΠΑΟΚ και οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν με αριθμητικό μειονέκτημα.

Οι παίκτες της ΑΕΚ άδραξαν την ευκαιρία και με μπροστάρηδες τους Κουν και Σμιντ, άρχισε η «γερμανική» αντεπίθεση.

Ο Κουν μείωσε σε 24-23, ο Σμιντ ισοφάρισε 24-24 (54') και ξανά ο Κουν έφερε την ΑΕΚ σε θέση οδηγού, πετυχαίνοντας το 25-24 (56:56).

Ο Παπαβασίλης με ψυχραιμία νίκησε τον Τέπερ, ισοφαρίζοντας σε 25-25 στο 58', με την ΑΕΚ να έχει την τελευταία επίθεση, ο Κουν βρήκε τον Σμιντ σε θέση πίβοτ, ο Γερμανός έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ, όμως ο Αραμπατζής που είχε τρυπώσει στη φάση, πήρε το ριμπάουντ και νικώντας τον σπουδαίο Ιγκόρ Αρσιτς, πέτυχε το τελικό 26-25 στα 59:53.

Το πανόραμα στο Κύπελλο ανδρών

Προημιτελικά

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Ιωνικός Ν. Φ. - Δράμα 23-20 (1)

Ολυμπιακός - Βριλήσσια 37-32 (2)

AEK - ΠΑΟΚ 26-25 (3)

19:30 ΧΑΝΘ - ΓΑΣ Κιλκίς (4)



Final Four (30 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2026)

Ημιτελικοί