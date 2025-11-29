Ο Ολυμπιακός είχε 40άρα κόντρα στον Διομήδη

Ο Ολυμπιακός νικώντας τον Διομήδη Άργους με 40-26, έφθασαν στις εννέα νίκες, στα 10 παιχνίδια τους στη Handball Premier.

Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο απέναντι στον Διομήδη Άργους, με τους πρωταθλητές να επικρατούν 40-26 στο Γυμναστήριο Ηλιούπολης για την 11η αγωνιστική της Handball Premier.

Oι «ερυθρόλευκοι» έφθασαν στην 9η νίκη τους στο πρωτάθλημα κι έχουν να δώσουν τον εκτός έδρας αγώνα με τη Δράμα στις 10 Δεκεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον πρώτο γύρο.

Η ομάδα της Αργολίδας ολοκλήρωσε το δικό της πρώτο μισό, γνωρίζοντας την 7η ήττα, ενώ μετρά τέσσερις νίκες.

Τα Βριλήσσια με Στεφανίτση τη 2η νίκη

Τα Βριλήσσια σημείωσαν την αναγκαία νίκη επί του Φέρωνα Βέροιας, επικρατώντας με 41-30 και τον Γιάννη Στεφανίτση να σημειώνει εννέα γκολ. Η αθηναϊκή ομάδα πέτυχε τη 2η νίκη της στο πρωτάθλημα, η πρώτη ήταν -επίσης εντός έδρας- επί του Δούκα με 35-30, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (11η αγωνιστική)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΑΣΕ Δούκα- ΑΕΚ 26-37

Βριλήσσια - Φέρωνας Βέροιας 41-30

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-5, 10-8, 16-11, 19-15, 21-18 (ημχ), 23-20, 28-23, 31-24, 34-26, 37-27, 41-30

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Βόλινετς 3, Κολεζάκης 6, Μάλλιος 4, Μπραουδάκης, Παντελής 1, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 4, Ευγενίδης 2, Βαρδαξόπουλος 4, Μπάγιος, Τσαπάντζης 1, Κιούσης 1, Π. Στάθης, Μπαλάσκας 3, Τόμσον 3, Στεφανίτσης 9.

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάντσεβιτς 2, Κερλίδης 4, Ζαμάνης 1, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης 1, Γκεοργκιέφσκι 8, Αγερίδης, Μόμιτς 5, Ταπάντζης 2, Μπαλτζής 5, Μπούντκο, Μπουγιάκας 2, Ταραμονλής, Μαυρίδης.

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Δίλεπτα: 4-2, Πέναλτι: 6/7-6/7

Ολυμπιακός - Διομήδης Άργους 40-26

Tα πεντάλεπτα: 6-1, 8-3, 12-5, 15-7, 19-10, 23-11 (ημχ), 28-13, 30-16, 32-28, 35-20, 37-23, 40-26

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι 4, Κρέτσιτς 3, Βίντα 1, Τζίμπουλας 7, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας 1, Σλίσκοβιτς 5, Τσαναξίδης 1, Πέσο 5, Σούργκιελ 1, Μάνθος 5, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 3, Νικολίνταης

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 1, Τσέλιος, Τσαγκαρέλης, Γιαννόπουλος 1, Ζάκι 3, Ασβεστάς, Χατζηκωνσταντίνου, Τρούλος 1, Μπαρόσο 9, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης 3, Ανδριανάκος 2, Κυριακίδης, Ορφανός 3, Μάρτινσεν 3.

Διαιτητές: Γερουλάνος- Μπράμου, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 0/0, Πέναλτι: 4/4-3/3

Νάουσας 18:00 Ζαφειράκης Νάουσας- ΓΑΣ Κιλκίς

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

Σπίτι του Χάντμπολ 16:45 ΠΑΟΚ - Δράμα

Καματερού 20:30 Ιωνικός ΝΦ - Αθηναϊκός



H βαθμολογία

(11η αγωνιστική)