H αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των «16» του EHF European Cup

Ολυμπιακός: Η αντίπαλός του στη φάση των «16» του EHF European Cup
Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει σε επίπεδο ανδρών στα ευρωπαϊκά κύπελλα, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται στη φάση των «16» στο EHF European Cup.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας έμαθαν την αντίπαλό τους και είναι η ΒΚ-46 από τη Φινλανδία, μετά την κλήρωση που έγινε την Τρίτη (25/11) στα γραφεία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στη Βιέννη.
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 14 ή 15 Φεβρουαρίου 2026 στην Ηλιούπολη και ο επαναληπτικός στη Φινλανδία στις 21 ή 22 Φεβρουαρίου.
Η ΒΚ-46 εδρεύει στην πόλη Κάρις στο νοτιότερο άκρο της Φινλανδίας, έχει αναδειχθεί 22 φορές πρωταθλήτρια, τελευταία το 2023, μετρά και 4 κατακτήσεις Κυπέλλου, ενώ στη σύνθεσή της υπάρχουν μόνο δύο ξένοι παίκτες, από την Ουκρανία
Τα ζευγάρια στη φάση των «16»
- Ολυμπιακός - ΒΚ 46 (Φινλανδία)
- Ίζντιβατς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) - Τρίμο Τρέμπνιε (Σλοβενία)
- Οχρίδα (Βόρεια Μακεδονία) - Ντούκλα Πράγας (Τσεχία)
- Μπρνο (Τσεχία) - Νιλούφερ (Τουρκία)
- Κάβρινα (Τσεχία) - Μπαλατονφουρέντι (Ουγγαρία)
- Ταταμπάνια (Ουγγαρία) - Ρούναρ (Νορβηγία)
- Τσέλιε (Σλοβενία) - Μπεσίκτας (Τουρκία)
- Ζιβίνιτσε (Βονσία/Ερζεγοβίνη) - Μπουζάου (Ρουμανία)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.