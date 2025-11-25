H αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των «16» του EHF European Cup

O Ολυμπιακός τον Φεβρουάριο θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη ΒΚ-46 από τη Φινλανδία για την πρόκριση στα προημιτελικά στο EHF European Cup.

Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει σε επίπεδο ανδρών στα ευρωπαϊκά κύπελλα, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται στη φάση των «16» στο EHF European Cup.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έμαθαν την αντίπαλό τους και είναι η ΒΚ-46 από τη Φινλανδία, μετά την κλήρωση που έγινε την Τρίτη (25/11) στα γραφεία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στη Βιέννη.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 14 ή 15 Φεβρουαρίου 2026 στην Ηλιούπολη και ο επαναληπτικός στη Φινλανδία στις 21 ή 22 Φεβρουαρίου.

Η ΒΚ-46 εδρεύει στην πόλη Κάρις στο νοτιότερο άκρο της Φινλανδίας, έχει αναδειχθεί 22 φορές πρωταθλήτρια, τελευταία το 2023, μετρά και 4 κατακτήσεις Κυπέλλου, ενώ στη σύνθεσή της υπάρχουν μόνο δύο ξένοι παίκτες, από την Ουκρανία

Τα ζευγάρια στη φάση των «16»