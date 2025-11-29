Η ΑΕΚ νικώντας εκτός έδρας τον ΑΣΕ Δούκα με 37-26, έφθασε στις 10 νίκες σε 11 παιχνίδια με την ολοκλήρωση του α' γύρου της Handball Premier.

Η ΑΕΚ νίκησε με άνεση τον ΑΣΕ Δούκα με 37-26 στο Δαΐς στο εναρκτήριο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής στη Handball Premier.

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν με νίκη τον 1ο γύρο του πρωταθλήματος, έχοντας απολογισμό 10 νικών και μιας ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία. Με τη σειρά της η ομάδα των Εκπαιδευτηρίων έκλεισε το πρώτο μισό του πρωταθλήματος με μόλις μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και επτά ήττες.

Τα πεντάλεπτα: 0-3, 1-6, 3-9, 5-13, 10-16, 13-19 (ημχ.), 16-22, 18-24, 21-27, 22-30, 25-33, 26-37.

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ (Γιώργος Χαλκίδης): Μωραΐτης 1, Ταουσάνης, Βλάχος, Χατσατουριάν, Μπατής 9, Μελετάκος 3, Τσιούμας 3, Χαλκίδης, Κάιπερς 1, Χαριτωνίδης 3, Κράντζ 3, Χουρσουντιαν 3, Ελοζιεουα, Ντανουλέτ, Αλαισκας, Ριμπέ.

ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Αραμπατζής 2, Ντουάρτε, Βλαστός 2, Σμιντ 4, Παναγιώτου 5, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς 6, Γουίλσον 2, Γκαρίν 1, Γκιουντιονσον, Τουρέ 5, Στούμπερ 2, Κουν 6, Ίβιτς 2, Σαλέμ.

Δίλεπτα: 4-2, Πέναλτι: 3/4-3/4.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (11η αγωνιστική)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΑΣΕ Δούκα- ΑΕΚ 26-37

Βριλησσίων 15:15 ΕΣΝ Βριλησσίων- Φέρωνας Βέροιας

Ηλιούπολης 16:15 Ολυμπιακός - Διομήδης Άργους

Νάουσας 18:00 Ζαφειράκης Νάουσας- ΓΑΣ Κιλκίς



Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

Σπίτι του Χάντμπολ 16:45 ΠΑΟΚ - Δράμα

Καματερού 20:30 Ιωνικός ΝΦ - Αθηναϊκός



H βαθμολογία

(11η αγωνιστική)