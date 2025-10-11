Ένα ημίχρονο ήταν υπεραρκετό για την ΑΕΚ κόντρα στον Διομήδη Άργους

Η ΑΕΚ νίκησε με χαρακτηριστική άνεση τον Διομήδη με 43-21 στο ΟΑΚΑ, η δράση στα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής στη Handball Premier.

Η ΑΕΚ με εξαιρετική παρουσία, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, νίκησε τον Διομήδη Άργους με 43-21 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Οι «κιτρινόμαυροι» δέχθηκαν μόλις εννέα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, που έκλεισε στο υπέρ της 24-9 και με όλη τους την άνεση έφθασαν στο τελικό 43-21 για την 4η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια της Handball Premier, ενώ έχουν να παίξουν και με τον ΓΑΣ Κιλκός στην Αθήνα, στο αναβληθέν παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής.

Τρίτη νίκη ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ με καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε 31-25 τον αξιόμαχο Ιωνικό ΝΦ και σημείωσε την 3η νίκη του στο πρωτάθλημα. Ο «Δικέφαλος» του Βορρά είχε την περιφερειακή του γραμμή σε εξαιρετική ημέρα, αφού οι Δομπρής, Φεράς, Ελευθεριάδης και Τριανταφυλλίδης, πέτυχαν 23 γκολ.

Πρώτοι βαθμοί για τα Βριλήσσια

Τα Βριλήσσια έβγαλαν αντίδραση και με μία ψυχωμένη εμφάνιση επικράτησαν εντός έδρας του Δούκα με 35-30, κατακτώντας την πρώτη τους νίκη και τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερες επιλογές στην επίθεση και με πρώτο σκόρερ (10 γκολ) τον Μιχάλη Στάθη κατάφεραν να ελέγξουν το ρυθμό του αγώνα και να φτάσουν δίκαια στη νίκη.

Τα Βριλήσσια είχαν σταθερά το προβάδισμα μέχρι το 32' (19-17), ο Δούκας προσπέρασε με 20-19, ωστόσο οι γηπεδούχοι πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ, ξέφυγαν με 26-22 (44’) και 29-24 (48’). Στο τελευταίο δεκάλεπτο τα Βριλήσσια δεν απειλήθηκαν αφού η διαφορά δεν έπεσε κάτω από τα τρία γκολ.

Πρόγραμμα - Στοιχεία Αγώνων - Βαθμολογία

(5η αγωνιστική)

Σάββατο 11/10

ΠΑΟΚ- Ιωνικός ΝΦ 31-25

Tα πεντάλεπτα: 2-3, 5-4, 7-5, 9-9, 10-10, 13-11 (ημχ), 15-13, 18-17, 22-18, 28-20, 28-22, 31-25

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσούνης, Ελευθερίαδης 6, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόβσκι 2, Νικολαιδης, Ιωάννου, Εσάμ, Μπουμπουλέντρας, Μαρίνος, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος 4, Δομπρής 8, Τριανταφυλλίδης 2, Άρσιτς, Φεράς 7.

Ιωνικός ΝΦ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 2, Σ. Αϊβαλιώτης 6, Ραράκος 1, Κουτουλογένης, Κοτζιάς, Συγγάρης, Κολλύρης, Λιόλιος 1, Ηλιόπουλος 4, Ι. Βασιλείου 1, Κοσκινάς 2, Νάκος 2, Ρούσος 8, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 4, Αθανασιάδης, Π. Αϊβαλιώτης.

Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 5/6-2/3

ΑΕΚ - Διομήδης Άργους 43-21

Τα πεντάλεπτα: 5-0, 8-1, 12-3, 17-15, 18-7, 24-9 (ημχ), 26-11, 30-11, 34-13, 36-15, 39-19, 43-21

ΑΕΚ (Σίλβα): Αραμπατζής 5, Βλαστός 3, Σμίντ 1, Κειτά 4, Παναγιώτου 2, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς 6, Ντάβιες 2, Γκαρέν 2, Γκούντγιονσον, Τουρέ 3, Στούμπερ 5, Κουν 3, Ίβιτς 4, Σαλέμ 3

Διομήδης Άργους (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας, Τσέλιος 1, Γιαννόπουλος, Τσάκαλος 5, Ζάκι 2, Ασβεστάς 1, Τρούλος 2, Μπαρόσο 3, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης 3, Ανδριανάκος, Κυριακίδης 1, Ορφανός, Μάρτινσεν 3

Διαιτητές: Βαγγελτζίκης- Φωκίτης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 2-4, Πέναλτι: 1/2-2/4

Βριλήσσια - ΑΣΕ Δούκα 35-30

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 7-4, 11-8, 13-11, 16-15, 18-16 (ημχ), 21-20, 24-22, 27-24, 29-25, 32-27, 35-30



Βριλήσσια (Τούτσης): Γιασίν 1, Τζηράς 5, Βόλινετς 1, Κολεζάκης, Μάλλιος 6, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 10, Κυριακόπουλος, Πετρουλάκος, Παν. Στάθης, Γιάνους, Π. Στάθης 5, Κιούσης, Τόμσον 2, Στεφανίτσης 5



ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης 6, Ταουσάνης 2, Βλάχος, Χατσατουριάν 5, Μπατής 7, Μελετάκος, Τσιούμας, Κάιπερς, Χαριτωνίδης 1, Κραντζ, Χουρσουντιαν 9, Ελοζιεουα, Ντανουλέτ, Αλαισκας, Ριμπέ, Καραγιάννης

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 0/0-0/1

Δευτέρα 13/10

«Φιλίππειο» 16:45 Φέρωνας Βέροιας - Aθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία

(5η αγωνιστική)