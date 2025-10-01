Ο ΠΑΟΚ με τα χίλια ζόρια τα Βριλήσσια για τη Handball Premier
Ο ΠΑΟΚ τα χρειάστηκε απέναντι στα μαχητικά Βριλήσσια μέχρι να φθάσει στο νικηφόρο 24-23 στο «Σπίτι του Χάντμπολ» για την 3η αγωνιστική στη Handball Premier.
O «Δικέφαλος» έφθασε στη 2η νίκη του στο πρωτάθλημα, όμως αυτή ήρθε με πολύ κόπο. Ο ΠΑΟΚ παρά το καλό του ξεκίνημα στον αγώνα και το 11-6 στο 25', δεν είχε ανάλογη συνέχεια, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι.
Τα Βριλήσσια μείωσαν τη διαφορά στο 11-11, με τον Τριανταφυλλίδη με ρίψη σε «νεκρό» χρόνο να κάνει μέχρι το 13-11 στο πρώτο ημίχρονο.
Οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν με 14-13 στο 34', ο ΠΑΟΚ με δικό του σερί πήρε ξανά την πρωτοπορία με 16-14, ξέφυγε με 20-16 στο 49', είχε αέρα τριών γκολ (21-18) στο 53', όμως τα Βριλήσσια μείωσαν σε 22-21 (55'), δίνοντας χαρακτήρα ντέρμπι στον αγώνα.
Τα Βριλήσσια χρεώθηκαν με δίλεπτη αποβολή (57'), ο Δομπρής έδωσε ανάσα στον ΠΑΟΚ για το 23-21, ο Μάλλιος μείωσε σε 23-22 (57:36), όμως το γκολ από τον Εσάμ για το 24-22 και στη συνέχεια η απόκρουση του Αρσιτς (59'), ουσιαστικά έκριναν τον νικητή, με τον Μ. Στάθη να διαμορφώνει στην εκπνοή το τελικό 24-23.
Τα πεντάλεπτα: 1-1, 6-2, 7-3, 10-5, 11-6, 13-11 (ημχ), 13-14, 16-14, 18-16, 20-18, 22-21, 24-23
ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 4, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόσκι 1, Νικολαϊδης 1, Ιωάννου, Εσάμ 3, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος, Δομπρής 5, Τριανταφυλλίδης 3, Άρσιτς 1, Φεράς 5
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Καμπούρης, Γιασίν 1, Γκρεγκουλόφσκι, Βόλινετς 4, Κολεζάκης 2, Μάλλιος 1, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 9, Κυριακόπουλος, Π. Στάθης, Μπάγιος 5, Γιάνους, Κιούσης, Π. Στάθης 1, Τόμσον, Στεφανίτσης
Διαιτητές: Τσιάνας- Αγγελίδης, Παρατηρητής: Μιχαηλίδης, Δίλεπτα: 2-6, Πέναλτι: 4/7-4/4
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία
Τετάρτη 1η Οκτωβρίου
- Ολυμπιακός - ΑΣΕ Δούκα 43-19
- ΠΑΟΚ - Βριλήσσια 24-23
- Δράμα - Ιωνικός ΝΦ 21-38
- «Στ. Καραλής» 18:00 Αθηναϊκός - Διομήδης
- «Φιλίππειο» 18:30 Φέρωνας Βέροιας - Ζαφειράκης Νάουσας
- AEK-ΓΑΣ Κιλκίς Αναβλήθηκε
H βαθμολογία
(3η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 6
- 2.ΑΕΚ 4
- 3.ΠΑΟΚ 4
- 4.Ιωνικός ΝΦ 4
- 5.ΑΣΕ Δούκα 3
- 6.Αθηναϊκός 3
- 7.Διομήδης 2
- 8.Δράμα 2
- 9.Φέρωνας Βέροιας 1
- 10.ΓΑΣ Κιλκίς 1
- 11.Ζαφειράκης Νάουσας 0
- 12.Βριλήσσια 0
