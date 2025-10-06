Δούκας - ΠΑΟΚ 27-27: Ισόπαλοι στο φινάλε της 4ης αγωνιστικής
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε 4η αγωνιστική της Handball Premier καθώς ΠΑΟΚ και Δούκας αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 27-27. Επιστροφή στους βαθμούς για τον Δούκα, μετά την ήττα με 43-19 από τον Ολυμπιακό, χάλασε το σερί νικών για τους Θεσσαλονικείς.
Αγωνιστικά, ο Δούκας είχε τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση, προσπαθώντας να διαχειριστεί ένα προβάδισμα της τάξης των 3-4 τερμάτων. Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με το +4 (15-11), το οποίο διεύρυναν στην έναρξη του δεύτερου μισού.
Στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ ροκάνισε τη διαφορά, φτάνοντας την απόσταση στην ελάχιστη διαφορά (25-24). Το τέλος της αναμέτρησης βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με σκορ 27-27 να μοιράζονται από ένα βαθμό.
Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-5, 7-5, 9-8, 11-10, 15-11(ημχ.), 19-13, 21-17, 22-19, 23-21, 25-24, 27-27.
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ (Χαλκίδης): Μωραΐτης 6, Ταουσάνης 2, Καραγιάννης, Χατσατουριάν 6, Μπατής 6, Μελετάκος, Τσιούμας, Κάιπερς, Χαριτωνίδης 1, Λίτσης, Κραντζ, Χουρσουντιαν 6, Ελοζιεουα, Ντανουλέτ, Αλαισκας, Ριμπέ.
ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσαούνης, Ελευθερίαδης 3, Παπαβασίλης 7, Τεμελκόβσκι 5, Νικολαιδης, Ιωάννου, Εσάμ 1, Μπουμπουλέντρας, Μαρίνος, Παναγιωτίδης, Μπάτζιος, Δομπρής 7, Τριανταφυλλίδης 1, Άρσιτς, Φεράς 3,
Δίλεπτα: 3-6, Πέναλτι: 2/3-3/3.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
- Ιωνικός - Ολυμπιακός 28-29
- ΓΑΣ Κιλκίς - Φέρωνας Βέροιας 34-21
- Ζαφειράκης Νάουσας - Δράμα 35-28
- Αθηναϊκός - ΑΕΚ 29-37
- Διομήδης Άργους - Βριλήσσια 27-24
- Δούκας - ΠΑΟΚ 27-27
Η βαθμολογία μετά την 4η αγωνιστική
- Ολυμπιακός 8
- ΑΕΚ 6 (3 αγ.)
- ΠΑΟΚ 5
- Αθηναϊκός 5
- Ιωνικός 4
- Ζαφεριάκης Νάουσας 4
- Δούκας 4
- ΓΑΣ Κιλκίς 3 (3 αγ.)
- Δράμα 2
- Φέρωνας Βέροιας 1
- Βριλήσσια 0
