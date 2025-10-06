Ισόπαλοι με σκορ 27-27 αναδείχθηκαν Δούκας και ΠΑΟΚ στο παιχνίδι που ολοκλήρωνε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στην Handball Premier...

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε 4η αγωνιστική της Handball Premier καθώς ΠΑΟΚ και Δούκας αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 27-27. Επιστροφή στους βαθμούς για τον Δούκα, μετά την ήττα με 43-19 από τον Ολυμπιακό, χάλασε το σερί νικών για τους Θεσσαλονικείς.

Αγωνιστικά, ο Δούκας είχε τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση, προσπαθώντας να διαχειριστεί ένα προβάδισμα της τάξης των 3-4 τερμάτων. Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με το +4 (15-11), το οποίο διεύρυναν στην έναρξη του δεύτερου μισού.

Στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ ροκάνισε τη διαφορά, φτάνοντας την απόσταση στην ελάχιστη διαφορά (25-24). Το τέλος της αναμέτρησης βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με σκορ 27-27 να μοιράζονται από ένα βαθμό.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-5, 7-5, 9-8, 11-10, 15-11(ημχ.), 19-13, 21-17, 22-19, 23-21, 25-24, 27-27.

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ (Χαλκίδης): Μωραΐτης 6, Ταουσάνης 2, Καραγιάννης, Χατσατουριάν 6, Μπατής 6, Μελετάκος, Τσιούμας, Κάιπερς, Χαριτωνίδης 1, Λίτσης, Κραντζ, Χουρσουντιαν 6, Ελοζιεουα, Ντανουλέτ, Αλαισκας, Ριμπέ.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσαούνης, Ελευθερίαδης 3, Παπαβασίλης 7, Τεμελκόβσκι 5, Νικολαιδης, Ιωάννου, Εσάμ 1, Μπουμπουλέντρας, Μαρίνος, Παναγιωτίδης, Μπάτζιος, Δομπρής 7, Τριανταφυλλίδης 1, Άρσιτς, Φεράς 3,

Δίλεπτα: 3-6, Πέναλτι: 2/3-3/3.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Ιωνικός - Ολυμπιακός 28-29

ΓΑΣ Κιλκίς - Φέρωνας Βέροιας 34-21

Ζαφειράκης Νάουσας - Δράμα 35-28

Αθηναϊκός - ΑΕΚ 29-37

Διομήδης Άργους - Βριλήσσια 27-24

Δούκας - ΠΑΟΚ 27-27

Η βαθμολογία μετά την 4η αγωνιστική

Ολυμπιακός 8 ΑΕΚ 6 (3 αγ.) ΠΑΟΚ 5 Αθηναϊκός 5 Ιωνικός 4 Ζαφεριάκης Νάουσας 4 Δούκας 4 ΓΑΣ Κιλκίς 3 (3 αγ.) Δράμα 2 Φέρωνας Βέροιας 1 Βριλήσσια 0

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube