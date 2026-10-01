Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη του νίκη στη φετινή Handball Premier απέναντι στη ΧΑΝΘ, ενώ η ΑΕΚ νίκησε το Διομήδη στο Άργος και έμεινε αήττητη μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την πρώτη του νίκη στη φετινή Handball Premier επικρατώντας άνετα με 42-19 της ΧΑΝΘ στο «Σπίτι του χάντμπολ». Παράλληλα η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε στο Άργος κόντρα στο Διομήδη άλλα κατάφερε να πάρει το τρίτο συνεχόμενο δίποντο της στο πρωτάθλημα με 23-20.

Ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΧΑΝΘ και πήρε το πρώτο του δίποντο στη φετινή Handball Premier. Οι «ασπρόμαυροι» πάτησαν γκάζι από νωρίς και είχαν το πάνω χέρι από τα πρώτα λεπτά έως την λήξη της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ με σωστές αποφάσεις σε άμυνα και επίθεση άνοιξαν τη διαφορά στον αγώνα προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 20-8 και χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στην ΧΑΝΘ νίκησαν εύκολα 42-19.

Η ΑΕΚ συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις της και παραμένει αήττητη στο φετινό πρωτάθλημα πιάνοντας τη κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό. Σε ένα ιδιαίτερα κλειστό παιχνίδι από άποψη σκοραρίσματος, η ΑΕΚ κατάφερε να αποδράσει με τη νίκη από την έδρα του αξιόμαχο και άκρως ανταγωνιστικού Διομήδη. Οι «κιτρινόμαυροι» παρά την πίεση του Διομήδη βρέθηκαν μπροστά στην ανάπαυλα με 12-15. Η διαφορά αυτή παρέμεινε ίδια ως το τέλος της αναμέτρησης με την ΑΕΚ να μην αφήνει τον Διομήδη να βρει εύκολα λύσεις στην επίθεση, παίρνοντας το πολυπόθητο δίποντο με το τελικό 23-20.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα (3η αγωνιστική)

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός-ΓΑΣ Κιλκίς 43-27

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Δράμα-ΑΣΕ Δούκα 30-25

Αθηναϊκός-Ιωνικός ΝΦ 20-26

Ζαφειράκης Νάουσας-Αρης Νίκαιας 29-28

Πέμπτη 1η Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ- ΧΑΝΘ 42-19

Διομήδης Άργους- ΑΕΚ 20-23 (ΕΡΤ 2 Σπορ)

Η βαθμολογία (3η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 6

2.ΑΕΚ 6

3.Ιωνικός ΝΦ 4*

4.Δράμα 4

5.Ζαφειράκης 4

6.ΠΑΟΚ 2*

7.Άρης Ν. 2

8.ΑΣΕ Δούκα 2

9.ΓΑΣ Κιλκίς 2

10.Διομήδης Άργους 2

11.Αθηναϊκός 0

12.ΧΑΝΘ 0

*Με παιχνίδι λιγότερο