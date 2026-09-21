H απονομή του Σούπερ Καπ στον ΠΑΟΚ για το τρεμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου

Η ομάδα χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ γράφει τη δική της ιστορία στα 100 χρόνια του συλλόγου. Οι παίκτριες του «Δικεφάλου» επικράτησαν επί της Αναγέννησης Άρτας με 30-18 στον 4ο τελικό του Σούπερ Καπ, που φιλοξενήθηκε στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Μίκρα.

Στο παιχνίδι που άνοιξε τη νέα αγωνιστική σεζόν, η επιτυχία αυτή αποκτά ξεχωριστή σημασία και γιορτάστηκε δεόντως στο «Σπίτι του Χάντμπολ».

Η ομάδα χάντμπολ γυναικών πανηγυρίζει το πρώτο τρεμπλ της ιστορίας της, καθώς είχαν προηγηθεί οι κατακτήσεις του Κυπέλλου απέναντι στην Αναγέννηση Άρτας και του πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ, μια επιτυχία που έρχεται στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Η Βραζιλιάνα, αριστερή ίντερ κι αρχηγός της ομάδας, Μπάρμπαρα Μπουράτο ήταν αυτή που σήκωσε πρώτη το τρόπαιο, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που κατέκλυσε το γυμναστήριο στη Μίκρα.

Μάλιστα είχε προβλεφθεί να υπάρχουν στο «Σπίτι του Χάντμπολ» και τα τρόπαια του Κυπέλλου και του πρωταθλήματος και οι παίκτριες να πανηγυρίσουν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο.

Η Ελίνα Τροχίδου αναδείχθηκε MVP στον τελικό, με τη διεθνή αριστερή εξτρέμ να δηλώνει για τη σημασία που είχε η κατάκτηση αυτού του τροπαίου: «Θα ήθελα να συγχαρών την αντίπαλό μας. Θέλαμε πολύ αυτό το τρόπαιο για τα εκατό χρόνια του ΠΑΟΚ, ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο».



«Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα για τίτλους, τίτλος στο ντεμπούτο μου με τη νέα ομάδα μου» συμπλήρωσε η νεοφερμένη Λαμπρίνα Τσάκαλου.