H AEK νίκησε άνετα στο «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ τον Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων με 40-18, στο ξεκίνημα της 2ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 40-18 του Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων στο «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ για την 2η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ γυναικών. Πλούσιο το πρόγραμμα της αγωνιστικής τις επόμενες μέρες.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν δυσκολεύτηκαν να ξεπεράσουν εντός έδρας το εμπόδιο του Λεωνίδα. Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και πήρε από νωρίς ασφαλής προβάδισμα για να έχει μια ήσυχη βραδιά. Βρέθηκε μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο με 21-9. Στο δεύτερο μισό του αγώνα η ΑΕΚ συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς, παίζοντας αρκετά αποτελεσματικά στην επίθεση και κρατώντας χαμηλά στο σκοράρισμα τον Λεωνίδα. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με τελικό σκορ 40-18. Κορυφαίες για την ΑΕΚ στον αγώνα ήταν οι Βάγια Αμβροσιάδου με εννιά τέρματα και η Κατερίνα Μανιά με οκτώ γκολ. Για τον Λεωνίδα ξεχώρισε η Νανά Αγγελοπούλου με έξι γκολ και η Ναταλία Χίντρι με πέντε αντίστοιχα.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-3, 11-5, 13-7, 16-8, 21-9 (ημχ.), 24-11, 27-12, 28-13, 30-16, 35-17, 40-18

ΑΕΚ(Βύρωνας Παπαδόπουλος): Τσέκλιτς, Αμβροσιάδου 9, Σαρτζετάκη,Ρεσέντε 3, Παϊζίνιο 4, Φράγκου 1, Σαρκίρη 1, Μανιά 8, Μακρή, Φέρμο 4, Νούκοβιτς 1, Ανδρέου 4, Γκονσάλβες 2, Γκόμες 1, Μπαρμπαρέσκο, Ενρίκε 2.

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (Κίμων Κουτρούλης) : Διακογιάννη 2, Παρασχή, Παπουτσιδάκη 1, Πανταζή 1, Κουφοπούλου, Ράλλη, Καψάλη, Χίντρι 5, Ολιβέιρα, Χατζηαργύρου, Ανεστάκη 3, Αγγελοπούλου 6, Στελλάτου, Μεγαρίτη.

Δίλεπτα: 1-6. Πέναλτι: 3/9-1/9.



Aποτελέσματα - πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 29/9/2026

ΑΕΚ-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 40-18

Τετάρτη 30/9/2026

15:00 «Σπίτι του Χάντμπολ», ΠΑΟΚ-Προσοτσάνη

Σάββατο 3/10/2026

18:00 «ΔΑΚ Πανοράματος», Πανόραμα-Νέα Ιωνία

Κυριακή 4/10/2026

16:00 «Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού», Καματερό-Πυλαία

Τετάρτη 7/10/2026