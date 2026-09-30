Ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα της Προσοτσάνης με 42-13 για την 2η αγωνιστική της Α1 Χάντμπολ γυναικών και τώρα ταξιδεύει στη Νορβηγία για την πρώτη μάχη με τη Μόλντε για τον 2ο προκριματικό γύρο στο EHF European League.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε σχετικά εύκολα της Προσοτσάνης Δράμας,στη Μίκρα, με 42-13, στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής της Α1 Χάντμπολ γυναικών.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ανοίγοντας τον ρυθμό, βγάζοντας τις άμυνες, και πετυχαίνοντας πολλά γκολ στο τρανζίσιον. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ προγήθηκε με 23-6, ενώ το τελικό σκορ του αγώνα είναι το εμφατικό 42-13. Παράλληλα, ο Δημήτρης Πελεκίδης μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες του, διατηρώντας την ομάδα του «φρέσκια» για 60 λεπτά. Για τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε η Βάσια Γκάτζιου, που πέτυχε οκτώ γκολ.

Ο ΠΑΟΚ έκανε μία πρόβα τζενεράλε για τον αγώνα με τη Μόλντε, επί νορβηγικού εδάφους, για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του EHF European League, το Σάββατο (3/10,19:00). Η ρεβάνς του ζευγαριού είναι το επόμενο Σάββατο (10/10) στη Μίκρα.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί σε λίγες ώρες για τη Νορβηγία, με τον τεχνικό της ομάδας Δημήτρη Πελεκίδη, να αναφέρεται στο πρόβλημα τραυματισμού που ταλαιπωρεί τη Βραζιλιάνα περιφερειακό, Μπάρμπαρα Μπροκάρντο.

«Για το παιχνίδι δεν μπορούμε να πούμε κάτι, αφού υπάρχει διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά είχαμε δυστυχώς τον τραυματισμό της Μπροκάρντο. Φαίνεται ότι είναι διάστρεμμα, αλλά θα χρειαστεί μία ακτίνα για να δούμε αν υπάρχει κάτι οστικό ή πρόβλημα στους συνδέσμους».

Τα πεντάλεπτα: 6-1, 10-2, 13-3, 16-14, 20-4, 23-6 (ημχ), 25-6, 30-7, 32-10, 35-10, 38-11, 42-13

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 8, Μεντεσίδου 2, Γκάτζιου 8, Μούρνου 3, Σεβδίλη 4, Ντε Σόουζα 2, Ανδρίτσου 8, Τσάκαλου, Τροχίδου 1, Γκρμπάσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 1, Σελεμίδου 3, Μπουράτο 1, Μιλόγεβιτς, Ντε Αλμέιδα.



Προσοτσάνη (Δρανόβαλης): Παπάζογλου, Σουβλέρη, Τσιαμούρα 5, Φερφέρη, Ι. Στεφανίδου, Παπαδοπούλου, Δουλγέρη 2, Χ. Στεφανίδου, Δ. Στεφανίδου 3, Στόϊκου, Δουλκερίδου, Χατζηκωσταντίνου, Σεβδίλη 2, Ντόου, Δ. Κάσταρη, Χ. Κάσταρη 1.

Δίλεπτα: 1-1, Πέναλτι: 2/2-1/3

Α1 Γυναικών πρόγραμμα - αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

ΠΑΟΚ-Προσοτσάνη 42-13

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

18:00 «Σπίτι του Χάντμπολ», ΑΕΠ Πανόραμα- ΟΦΝ Ιωνίας

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

16:00 «Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού» ΓΑΣ Καματερού- ΑΕΣΧ Πυλαίας

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

16:30 «Στέφανος Καραλής», Αθηναϊκός- Αναγέννηση Άρτας

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου (3η αγωνιστική)

18:00 «Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού», Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία (1η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 4*

2.ΠΑΟΚ 4*

3.Νέα Ιωνία

4.Πανόραμα 2

5.Προσοτσάνη 2*

6.Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0*

7.Πυλαία 0

8.Αθηναϊκός 0

9.Αναγέννηση Άρτας 0

10.Καμετερό 0

*Με δύο αγώνες