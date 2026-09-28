Η ΑΕΚ είχε περισσότερες λύσεις στο τελευταίο κομμάτι του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κι επικράτησε με 28-24 στο ΟΑΚΑ για τη 2η αγωνιστική της Handball Premier.

Η ΑΕΚ βγήκε νικήτρια στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Handball Premier, επικρατώντας επί του ΠΑΟΚ με 28-24 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στον αγώνα που έριξε την αυλαία στη 2η αγωνιστική.

Με τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα Ματέους Ντε Σόουζα να έχει καθοριστική παρουσία, οι «κιτρινόμαυροι» μετά το 45' λεπτό επέβαλαν τον ρυθμό τους και με όπλο την αμυντική λειτουργία περιόρισαν τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι στα τελευταία οκτώ λεπτά πέτυχαν μόλις ένα γκολ.

Η ΑΕΚ είχε προβάδισμα μέχρι δύο γκολ στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, με τον ΠΑΟΚ να προσπερνά για πρώτη φορά με γκολ από τον Σίνα, 11-10 (24'), τον Τζωρτζίνη να κάνει το 12-11 για τους φιλοξενούμενους και τον Μπάρος να διαμορφώνει το 12-12 για το πρώτο μισό.

Ο ΠΑΟΚ διατήρησε προβάδισμα ενός γκολ μέχρι το 34' (15-14), η ΑΕΚ προσπέρασε με 16-15 με εκτέλεση πέναλτι από τον Τοριάνι, με τη συμπλήρωση του 35ου λεπτού.

Με τα γκολ από τους Αιγύπτιους, Μοχάμεντ Γιασίν και Ομάρ Αχμέντ ο ΠΑΟΚ πήρε ξανά την πρωτοπορία με 18-17 (38').

Η ΑΕΚ και με τα γκολ των Αραμπατζή, Σικολά και Βίστοροπ προηγήθηκε 20-18 (43΄), ακολούθησε νέα ισοπαλία (20-20). Όμως η ΑΕΚ με νέο σερί 4-0 προηγήθηκε για πρώτη φορά με τέσσερα γκολ, 24-20 στο 49'.

Οι φιλοξενούμενοι έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα για δύο λεπτά, μείωσαν σε 24-23 (52΄), αλλά δεν είχαν ανάλογη συνέχεια. Οι Κροάτες, Κόβατσετς και Βίστοροπ ανέλαβαν δράση για την ΑΕΚ, πετυχαίνοντας το 26-23 (54'). Ο Τεμελκόφσκι μείωσε σε 26-24 (28'), όμως ακολούθησε δύο κρίσιμες φάσεις με πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο Κουκουλά, ο διεθνής ίντερ έκανε καθοριστικό κλέψιμο, αμέσως μετά κέρδισε πέναλτι, με τον Ιάπωνα, Χιρόκι Ματσουόκα να το μετατρέπει σε γκολ , για το 27-24 (58:16), και τον Ζεναντί να διαμορφώνει το 28-24.



Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-3, 8-6, 9-8, 10-11, 12-12 (ημ.), 16-15, 17-18, 20-19, 24-20, 26-23, 28-24.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (26/9)

Ιωνικός Ν.Φ. - Διομήδης Άργους 29-20

ΧΑΝΘ - Δράμα 29-37

Άρης Νικαίας - Ολυμπιακός 21-39

ΑΣΕ Δούκα - Ζαφειράκης Nάουσας 34-31

ΓΑΣ Κιλκίς - Αθηναϊκός 32-28

Δευτέρα (28/9)

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 28-24

H βαθμολογία

(2η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 4

2.ΑΕΚ 4

3.Διομήδης Άργους 2

4.Ζαφειράκης Νάουσας 2

5.Άρης Νίκαιας 2

6.Ιωνικός 2*

7.ΑΣΕ Δούκας 2

8.ΓΑΣ Κιλκίς 2

9.Δράμα 1986 2

10.ΧΑΝΘ 0

11.Αθηναϊκός 0

12.ΠΑΟΚ 0*

*Με παιχνίδι λιγότερο

