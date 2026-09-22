Οι πέντε εκπρόσωποι του ελληνικού χάντμπολ στο EHF European Cup έμαθαν τον αντίπαλό τους στον 2ο γύρο της διοργάνωσης.

Πέντε ελληνικές ομάδες πήραν μέρος στην κλήρωση του 2ου γύρου του EHF European Cup ανδρών, που έγινε το πρωί της Τρίτης (22/9) στα γραφεία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Ο Ολυμπιακός ξεκινά την παρουσία του από τη φάση των «64» της φετινής διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει την πολωνική Νέτλαντ Κάλις, με πρώτο ματς εντός έδρας.

Η ΑΕΚ αρχίζει επίσης από τον 2ο γύρο τη δική της προσπάθεια, με πρώτη αντίπαλο την Ανόρθωση, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην Αθήνα.



Ο ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο πέρασε με άνεση την Ντουντελάνζ από το Λουξεμβούργο με συνολικό σκορ 62-49 κι επόμενη αντίπαλος είναι η Μπόρατς από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

H Δράμα, μετά την πρόκριση επί της Μπουντβάνσκα Ριβιέρα από το Μαυροβούνιο, με συνολικό σκορ 56-49, τώρα θα αντιμετωπίσει την Μποβάζκα Μπίστριτσα από τη Σλοβακία.

Τέλος, ο Ιωνικός Ν. Φ. έχοντας ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπέσα Φάμγκας από το Κόσσοβο με συνολικό σκορ 61-47, κληρώθηκε με τη Ραχμάτ Χασρόν από το Ισραήλ.

Οι πρώτοι αγώνες του 2ου γύρου είναι προγραμματισμένοι για το διήμερο 17-18 Οκτωβρίου, ενώ οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν μία εβδομάδα αργότερα (24-25 Οκτωβρίου).