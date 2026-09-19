Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετο απόγευμα στο «Στέφανος Καραλής», επικρατώντας επί του Αθηναϊκού με 36-23 στην πρεμιέρα της Handball Premier.

Ο Ολυμπιακός άρχισε νικηφόρα την προσπάθεια να διατηρήσει τα σκήπτρα στη Handball Premier, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν επί του Αθηναϊκού με 36-23 στο «Στέφανος Καραλής» του Βύρωνα.

Ο Αθηναϊκός προηγήθηκε με 5-3 και 6-5 στο 12ο λεπτό, όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού προοδευτικά ανέλαβαν τον έλεγχο του αγώνα. Ο Τζίμπουλας ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στα τρία γκολ, κάνοντας το 10-7 στο 21΄ για τους φιλοξενούμενους, που έκλεισαν το ημίχρονο στο υπέρ τους 14-9.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δέχθηκε μόλις τρία γκολ μέχρι το 43' και με επιμέρους σκορ 11-3, ξέφυγε με 25-12 και χωρίς προβλήματα έφθασε στο τελικό 36-23.

.«Ήταν ένα περίεργο παιχνίδι, όπως περίμενα και πριν από την έναρξη του αγώνα. Μετά από ένα σημαντικό παιχνίδι, όπως αυτό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, είναι πάντα δύσκολο να βρεις το απαραίτητο κίνητρο. Πρέπει να προσπαθούμε και να εξελισσόμαστε σε κάθε παιχνίδι.

Στην Ευρώπη, σίγουρα, το επίπεδο είναι διαφορετικό, αλλά ακόμη και σε αυτά τα ματς, η ομάδα, πέρα από τις νίκες, πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς και να παρουσιάζει καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Πρέπει να παίζουμε καλά σε όλα τα παιχνίδια, ώστε να είμαστε έτοιμοι και για τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις» δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ρικάρντο Τριλίνι.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (1η αγωνιστική)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Διομήδης Άργους- ΓΑΣ Κιλκίς 36-29

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-4, 6-7, 8-10, 12-12, 16-14 (ημχ.), 20-15, 24-18, 26-20, 29-22, 34-22, 36-29.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Ρουσσόπουλος, Μπαρόσο 1, Μπάρος 1, Γιαννόπουλος 1, Πεισότο 9, Ασβεστάς 4, Χατζηκωνσταντίνου, Ντος Σάντος, Περίν 10, Ξύγκος, Κααμπάσε, Χατζίδης, Μπουνάμπ 5, Ορφανός 1, Βούλγαρης 4.

ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Γεωργιάδης): Κέφαλος 3, Αλεξανδρίδης 5, Σάντι 5, Μπουτκάρης 6, Δάιος, Βλαχόπουλος, Χαριζόπουλος, Χανιώτης, Σκαρπάρης, Μαντάς 9, Ντανουλέτ, Παπαγιάννης 1, Μεζάζα, Παντικίδης.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Σίσκου, Δίλεπτα: 4-4, Πέναλτι: 1/2 -4/4.

Ζαφειράκης Νάουσας- ΧΑΝΘ 39-38

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 8-7, 11-10, 12-11, 16-15, 21-17 (ημχ.), 25-20, 28-25, 31-30, 33-34, 35-38, 39-38.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Δεληγιάννης): Τζάτσκας, Τσιγαρίδας 13, Θεοδωρόπουλος 6, Δούμος, Καραμπινέσης, Μπουμπουλέντρας, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 2, Μπόλας 3, Αποστολίδης 4, Σιγγιρίδης 6, Βαφείδης 3, Μπιτέρνας, Τσάτσας 2.

ΧΑΝΘ (Τούτσης): Κυριακίδης 3, Κωνσταντινίδης 2, Αντωνιάδης 1, Τσαγγαλής 2, Σαρηγιαννίδης 1, Καρούσης 1, Σιαράβας 1, Σαλτιέλ 7, Σκούφας 11, Οκανταρίδης 2, Δούκας 1, Παναγιωτίδης 1, Αγαθόνικος Αλ. 2, Αγαθόνικος Π. 3.

Διαιτητές: Αγγελίδης- Τσιάνας, Παρατηρητής: Μπουγιάκας, Δίλεπτα: 1-4, Πέναλτι: 7/8-1/1.



Αθηναϊκός- Ολυμπιακός 23-36

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 5-5, 6-6, 7-8, 8-12, 9-14 (ημιχ.) 10-18, 12-22, 13-27, 19-30, 20-34, 23-36.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λώλας 8, Ξυπνητός, Μπεχάρι, Κραουνάκης 1, Παπαδόπουλος 1, Γερουλάνος 3, Αντωνιάδης, Χαλκίδης, Φερέιρα 4, Ζαρίκος 2, Γίγκα 1, Μακρόγλου 1, Σότο-Γκονζάλες, Τεξέιρα 2, Νικολίνταης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Σκαραμέλι 3, Παναγιώτου 4, Βίντα 1, Παπαβασίλης 2, Τζίμπουλας 6, Παπάζογλου 8, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Κανδύλας, Τάρεκ 2, Πασσιάς 4, Κούντουζ, Παγιάτης 2, Σμιτ 1, Σαλάχ 1, Χενταουί 1.

Διαιτητές: Βαγγελτζίκης- Τσάμος, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Δίλεπτα: -/-, Πέναλτι: 2/2 - 0/0.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

18:15 ΔΑΪΣ ΑΣΕ Δούκα- Άρης Νίκαιας (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου