Ο Άρης Νίκαιας πέρασε από την έδρα του ΑΣΕ Δούκα
O Άρης Νίκαιας μπήκε νικηφόρα στη Handball Premier, επικρατώντας εκτός έδρας επί του ΑΣΕ Δούκα με 29-28.Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από την αρχή με τους φιλοξενούμενους να έχουν προβάδισμα σε αρκετά σημεία του αγώνα και να είναι πιο ψύχραιμοι στο φινάλε.
Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 5-7, 8-10, 11-12, 14-14 (ημχ.), 15-16, 17-19, 21-21, 22-25, 25-26, 28-29.
ΔΟΥΚΑΣ (Τσαβδαρίδης): Σάββας, Ζιώγας, Ταουσάνης 1, Τζηράς 6, Μπονέλης, Κολεζάκης Θ., Κολεζάκης Μ. 3, Βλαχάκης, Μπραουδάκης, Τσιούμας 4, Στάθης 9, Χουρσουντιαν 4, Βασιλείου , Ζεντι, Μπαλάσκας, Στεφανίτσης 1.
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Αρβανίτης): Ανδριώτης, Τσαμούρης 2, Πολυζωγοπουλος 1, Δούγιας 3, Βλάχος, Καραγιάννης 2, Μελετάκος 7, Ρεπούλιας, Τσολάκος, Σφακιωτάκης 1, Μπάγιος 4, Ασβεστάς 4, Ελοζιεουα 5, Ρουζινός, Βερτζώνης, Τόμσον.
Διαιτητές: Φωτακίδης- Κινατζίδης, Παρατηρητής: Ανταλής. Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 0/0 - 3/3.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (1η αγωνιστική)
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
- Διομήδης Άργους- ΓΑΣ Κιλκίς 36-29
- Ζαφειράκης Νάουσας- ΧΑΝΘ 39-38
- Αθηναϊκός- Ολυμπιακός 23-36
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου
- ΑΣΕ Δούκα- Άρης Νίκαιας 28-29
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου
- 15:00 «Σπίτι του Χάντμπολ» ΠΑΟΚ- Iωνικός ΝΦ
- 17:00 «Δημήτρης Κραχτίδης» Δράμα- ΑΕΚ
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