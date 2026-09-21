Ο Άρης Νίκαιας άρχισε νικηφόρα την παρουσία του στη Handball Premier, νικώντας εκτός έδρας τον ΑΣΕ Δούκα με 29-28.

O Άρης Νίκαιας μπήκε νικηφόρα στη Handball Premier, επικρατώντας εκτός έδρας επί του ΑΣΕ Δούκα με 29-28.Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από την αρχή με τους φιλοξενούμενους να έχουν προβάδισμα σε αρκετά σημεία του αγώνα και να είναι πιο ψύχραιμοι στο φινάλε.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 5-7, 8-10, 11-12, 14-14 (ημχ.), 15-16, 17-19, 21-21, 22-25, 25-26, 28-29.

ΔΟΥΚΑΣ (Τσαβδαρίδης): Σάββας, Ζιώγας, Ταουσάνης 1, Τζηράς 6, Μπονέλης, Κολεζάκης Θ., Κολεζάκης Μ. 3, Βλαχάκης, Μπραουδάκης, Τσιούμας 4, Στάθης 9, Χουρσουντιαν 4, Βασιλείου , Ζεντι, Μπαλάσκας, Στεφανίτσης 1.

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Αρβανίτης): Ανδριώτης, Τσαμούρης 2, Πολυζωγοπουλος 1, Δούγιας 3, Βλάχος, Καραγιάννης 2, Μελετάκος 7, Ρεπούλιας, Τσολάκος, Σφακιωτάκης 1, Μπάγιος 4, Ασβεστάς 4, Ελοζιεουα 5, Ρουζινός, Βερτζώνης, Τόμσον.

Διαιτητές: Φωτακίδης- Κινατζίδης, Παρατηρητής: Ανταλής. Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 0/0 - 3/3.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (1η αγωνιστική)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Διομήδης Άργους- ΓΑΣ Κιλκίς 36-29

Ζαφειράκης Νάουσας- ΧΑΝΘ 39-38

Αθηναϊκός- Ολυμπιακός 23-36

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

ΑΣΕ Δούκα- Άρης Νίκαιας 28-29

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

15:00 «Σπίτι του Χάντμπολ» ΠΑΟΚ- Iωνικός ΝΦ

17:00 «Δημήτρης Κραχτίδης» Δράμα- ΑΕΚ



