Ο Ούμπιακός, μετά την κατάκτηση του Super Cup στο χάντμπολ ανδρών απέναντι στην ΑΕΚ, έφτασε τους 349 τίτλους.

Μετά την κατάκτηση του Super Cup χάντμπολ, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 349 τίτλους (εγχώριους και διεθνείς) στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, σε επίπεδο Ανδρών-Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων -βάσει τίτλων- πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη.

Η λίστα των 349 τίτλων του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Μπάσκετ Ανδρών: 37

Πόλο Ανδρών: 75

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Πόλο Γυναικών: 34

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 15

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (84):

UEFA Europa Conference League: 1

Βαλκανικό Kύπελλο: 1

Πρωταθλήματα: 48

Κύπελλα: 29

Super Cup Ελλάδας: 5

ΜΠΑΣΚΕΤ (37):

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα Ευρώπης (Euroleague): 4

Πρωταθλήματα: 16

Κύπελλα: 12

Super Cup Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ (66):

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 32

Κύπελλα: 19

League Cup: 8

Super Cup Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (22):

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 11

Super Cup Ελλάδας: 1

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (75):

Πρωταθλήματα Ευρώπης (Champions League): 2

LEN Super Cup: 1

Πρωταθλήματα: 40

Κύπελλα: 27

Super Cup Ελλάδας: 5

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (34):

Πρωταθλήματα Ευρώπης (Champions League): 4

LEN Trophy: 1

LEN Super Cup: 3

Πρωταθλήματα: 16

Κύπελλα: 7

Super Cup Ελλάδας: 3

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16):

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 6

Super Cup Ελλάδας: 1

XANΤΜΠΟΛ (15)