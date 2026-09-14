Ολυμπιακός : Στους 349 τίτλους με το Super Cup στο χάντμπολ ανδρών
Μετά την κατάκτηση του Super Cup χάντμπολ, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 349 τίτλους (εγχώριους και διεθνείς) στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, σε επίπεδο Ανδρών-Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων -βάσει τίτλων- πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη.
Η λίστα των 349 τίτλων του Ολυμπιακού
- Ποδόσφαιρο: 84
- Μπάσκετ Ανδρών: 37
- Πόλο Ανδρών: 75
- Βόλεϊ Ανδρών: 66
- Πόλο Γυναικών: 34
- Βόλεϊ Γυναικών: 22
- Μπάσκετ Γυναικών: 16
- Χάντμπολ Ανδρών: 15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (84):
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- UEFA Europa Conference League: 1
- Βαλκανικό Kύπελλο: 1
- Πρωταθλήματα: 48
- Κύπελλα: 29
- Super Cup Ελλάδας: 5
ΜΠΑΣΚΕΤ (37):
- Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
- Πρωταθλήματα Ευρώπης (Euroleague): 4
- Πρωταθλήματα: 16
- Κύπελλα: 12
- Super Cup Ελλάδας: 4
ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ (66):
- Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
- CEV Challenge Cup: 1
- Πρωταθλήματα: 32
- Κύπελλα: 19
- League Cup: 8
- Super Cup Ελλάδας: 4
ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (22):
- CEV Challenge Cup: 1
- Πρωταθλήματα: 9
- Κύπελλα: 11
- Super Cup Ελλάδας: 1
ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (75):
- Πρωταθλήματα Ευρώπης (Champions League): 2
- LEN Super Cup: 1
- Πρωταθλήματα: 40
- Κύπελλα: 27
- Super Cup Ελλάδας: 5
ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (34):
- Πρωταθλήματα Ευρώπης (Champions League): 4
- LEN Trophy: 1
- LEN Super Cup: 3
- Πρωταθλήματα: 16
- Κύπελλα: 7
- Super Cup Ελλάδας: 3
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16):
- Πρωταθλήματα: 9
- Κύπελλα: 6
- Super Cup Ελλάδας: 1
XANΤΜΠΟΛ (15)
- Πρωταθλήματα: 6
- Κύπελλα: 4
- Super Cup Ελλάδας: 5
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