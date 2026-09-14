Ο ΠΑΟΚ πέρασε στο δεύτερο γύρο του European Cup, ενώ ο Ιωνικός Ν.Φ. και η Δράμα με νίκες, στην ίδια διοργάνωση, έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Σπουδαία στιγμή για το ελληνικό χάντμπολ, αφού ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στο 2ο γύρο του ΕΗF European Cup, αποκλείοντας την Ντούντελαντζ με συνολικό σκορ 62-49. Αντίστοιχα, ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και η Δράμα νίκησαν στον πρώτο αγώνα του 1ου γύρου της διοργάνωσης και βρίσκονται με το ένα πόδι στην επόμενη φάση.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε στον δεύτερο γύρο του European Cup αποκλείοντας την Ντούντελανζ.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε και τα δύο παιχνίδια με την Nτουντελάντζ στο Λουξεμβούργο, το Σάββατο (12/9) επικράτησε με 33-28 και την Κυριακή (13/9) τυπικά γηπεδούχος επικράτησε με 29-21. Πήρε το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο του European Cup, όπου περιμένει την κλήρωση για να μάθει τον αντίπαλό του.

Ντούντελαντζ - ΠΑΟΚ 28-33



Τα πεντάλεπτα: 3-3, 5-6, 8-9, 10-13, 11-13, 12-16 (ημχ.), 14-20, 17-23, 20-25, 23-26, 25-31, 28-33.

Δίλεπτα: 6-5, Πέναλτι: 2/3-4/5



Ντούντελαντζ (Μπιλάνοβιτς): Χίπερτ Φ. 1, Μπαρόνε, Λαλεμάνγκ, Κέλερ 2, Μάγιερ, Ίλιτς 6, Ζέκαν 5, Σλέσερ, Φιλιπάρτ, Γκέργκεν 1, Ετούτε 6, Νέουμπεργκ 5, Χέρμαν, Χίπερτ Γ. 2.



ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Κατσούνης, Τσάκαλος, Ελευθεριάδης 6, Σεχάτα 4, Τζωρτζίνης 5, Τεμελκόφσκι 1, Φεράς 2, Μοχάμεντ, Μπάτζιος 2, Γιασίν 2, Κυριακίδης 4, Άρσιτς, Σίμοβιτς, Μπόσνιακ 3, Σίνα 4.

Ντούντελαντζ - ΠΑΟΚ 29-21

Tα πεντάλεπτα: 2-2, 6-3, 9-5, 14-5, 16-8, 17-9 (ημχ.), 19-12, 21-14, 22-15, 25-17, 27-19, 29-21.

Δίλεπτα: 5-3. Πέναλτι: 2/4 - 3/3



Ντούντελαντζ (Μπιλάνοβιτς): Χίπερτ Φ. , Μπαρόνε, Λαλεμάνγκ, Κέλερ 2, Μάγιερ, Ίλιτς 6, Ζέκαν 5, Σλέσερ, Φιλιπάρτ, Γκέργκεν 1, Ετούτε 1, Νέουμπεργκ 2, Χέρμαν, Χίπερτ Γ. 4.



ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Κατσούνης 2, Τσάκαλος 3, Ελευθεριάδης 3, Σεχάτα 5, Τζωρτζίνης 1, Τεμελκόφσκι 1, Φεράς 3, Μοχάμεντ, Μπάτζιος 3, Γιασίν 3, Κυριακίδης 4, Άρσιτς, Σίμοβιτς, Μπόσνιακ , Σίνα 1.

Ιωνικός Ν.Φ. και Δράμα έκαναν βήμα πρόκρισης

Εμφατική επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πραγματοποίησε ο Ιωνικός Autovalue μετά από 22 χρόνια. Ο «αυτοκράτορας» του ελληνικού χάντμπολ πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» πρόκρισης μέσα στο Κόσοβο απέναντι στην Μπέσα με 29-22. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ (16:00) είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς.

Μπέσα - Ιωνικός Ν.Φ. 22-29

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 2-4, 2-5, 6-9, 9-12, 12-15 (ημχ.), 14-18, 14-20, 14-22, 15-26, 18-28, 22-29.

Δίλεπτα:3-2, Πέναλτι:3/3-5/7



Μπέσα (Μιρβάλεβιτς): Τσέμπι, Τερζίτσι 5, Βόξι Ε. 3, Ιστρεφάι, Ράμπεκ 5, Μουκόλι Τ. 1, Καμπάσι. Κακόφσκι 2, Χάϊρα, Αμπακίχου, Βόξι Τ. 2, Χενάχεμ 2, Τάφιλαχ 2, Μουκόλι Α.



Ιωνικός (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 3, Λαδάκης 4, Ραράκος 1, Κανέλλος, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 2, Αθανασιάδης 1, Βασιλείου 6, Ρούσος 10, Μπιλέρης, Αραπακόπουλος 1, Λιόλιος 1, Κολλύρης, Ζάρδας.

Το πρώτο βήμα για να βρεθεί στον 2ο γύρο του EHF European Cup έκανε στην έδρα της Δράμα, κερδίζοντας εντός έδρας με 32-24 την Μπουντβάνσκα και πλέον πάνε στη ρεβάνς της 19ης Σεπτεμβρίου στη Μπούντβα του Μαυροβουνίου (20:30) με αέρα οκτώ τερμάτων. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από ένα απρόβλεπτο περιστατικό. Λόγω κακοκαιρίας, σημειώθηκε διακοπή ρεύματος, με τη γεννήτρια του γηπέδου να «πέφτει» και βροχή να μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο του «Δ. Κραχτίδης»

Δράμα - Μπουντβάνκσα 32-24



Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-5, 9-6, 11-7, 15-9, 18-11 (ημχ.), 20-13, 22-15, 23-19, 26-22, 29-23, 32-24.

Δίλεπτα:4-4, Πέναλτι:6/7-3/4.



Δράμα (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Μεσσήνης, Λογοθετίδης, Χαϊτίδης 3, Μποσκοψίου, Λατσάκου 2, Χόρβατ 11, Σαράφης, Αθανασιάδης 4, Μανωλούδης 2, Ταπάντζης 7, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 3, Κουτουλογένης, Λαζαρίδης, Χριστίδης.



Μπουντβάνκσα ( Κόμνενιτς): Ζέκιτς, Περούνιντς 1, Λόνκαρ 6, Βέγκα, Τζούλοβιτς 1, Λασόβετιτς, Μπατούτα, Μιλγένοβιτς, Στόγινιτς 1, Περούρικα, Βούγοβιτς 1, Ίβανιτς 7, Ροβκάνιν, Ιβάνοβιτς 7, Νίκολιτς.