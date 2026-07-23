O ΠΑΟΚ θα αρχίσει από την Άρτα την υπεράσπιση του τίτλου στην Α1 γυναικών

Η Αναγέννηση Άρτας θα φιλοξενήσει τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ στο πιο σημαντικό παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 γυναικών, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διεξήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης στα γραφεία της ΟΧΕ.

Το πρωτάθλημα έχει προγραμματιστεί να αρχίσει το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου, ενώ ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ και η Αναγέννηση Άρτας, φιναλίστ του Κυπέλλου, θα ανοίξουν τη σεζόν με τον 4ο τελικό του Σούπερ Καπ, σε ημερομηνία που δεν έχει ανακοινωθεί.

1η αγωνιστική

Πυλαία-Πανόραμα

Νέα Ιωνία-Αθηναϊκός

Αναγέννηση Άρτας-ΠΑΟΚ

ΑΟ Προσοτσάνης-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων

ΓΑΣ Καματερού-ΑΕΚ

Το σύστημα διεξαγωγής

Έναρξη: 26-27 Σεπτεμβρίου 2026

Λήξη: Έως 22-23 Μαΐου 2027 (5ος τελικός αν χρειαστεί)

Α' φάση

Όλοι εναντίον όλων σε 2 γύρους (18 αγωνιστικές).

Μετά το πέρας της Α’ φάσης η 9η και η 10η ομάδα της βαθμολογίας υποβιβάζονται στην Α2 Γυναικών.

Β' φάση

Πλέι οφ (1-4): Οι 4 πρώτες ομάδες παίζουν χιαστί στα ημιτελικά (1-4, 2-3) στις δύο νίκες για την πρόκριση στον τελικό.

Γ' φάση

Οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό, αγωνίζονται στις τρεις νίκες για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ελλάδος.