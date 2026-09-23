Η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και Ιωνικού Ν.Φ. στο «Σπίτι του χάντμπολ», για την 1η αγωνιστική της Handball Premier, αναβλήθηκε λόγω αυτοκολλήτων.

Ο ΠΑΟΚ και ο Ιωνικός Ν.Φ. θα χρειαστεί να περιμένουν για την αναμέτρησή τους, αφού ο σημερινός μεταξύ τους αγώνας στη Θεσσαλονίκη και το «Σπίτι του χάντμπολ», για την 1η αγωνιστική της Handball Premier, αναβλήθηκε λόγω έλλειψης καθαριότητας και ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου.

Την Δευτέρα (21/9) στο ίδιο γήπεδο διεξήχθη ο τελικός του Σούπερ Καπ χάντμπολ γυναικών. Στον αγωνιστικό χώρο είχαν τοποθετηθεί αυτοκόλλητα για τον αγώνα τα οποία και αφαιρέθηκαν μετά τη λήξη του Σούπερ Καπ. ΠΑΟΚ και Ιωνικός Ν.Φ. κλήθηκαν να αγωνιστούν για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δύο μέρες μετά (23/9). Οι αρμόδιοι όμως για την καθαριότητα των ΕΑΚΘ, δεν φρόντισαν να καθαίσουν την κόλλα που έμεινε στο παρκέ του γηπέδου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο αγωνιστικός χώρος να κριθεί ακατάλληλος και επικίνδυνος για τους παίκτες. Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε ο αγώνας να αναβληθεί, μέχρι να βρεθεί η ιδανική ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.