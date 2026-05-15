Η ΓΓΑ προχώρησε σε ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, τι υποστηρίζεται από τον σύλλογο.

Φουρτούνες στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ, καθώς έπειτα από απόφαση της ΓΓΑ, έγινε ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για όλα τα καλλιεργούμενα αθλήματα.

Η απόφαση αναρτήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/5) στη «Διαύγεια» και την υπογράφει ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, Βασίλειος Κάκκος.

Σύμφωνα με αυτή η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να διατηρεί νόμιμα από τη νέα περίοδο τα τμήματα που έχει σε χάντμπολ, ποδόσφαιρο γυναικών, πόλο, βόλεϊ, στίβο και άλλα αθλήματα.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση, γεγονός που αντιβαίνει στην διάταξη της παρ. 5, του άρθρου 7, του Ν.2725/1999, "Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης"».

Και συνεχίζει πως: «Η παρούσα ανάκληση γίνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.2725/1999, "Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή ….. στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις».

Από την πλευρά της ΑΕΚ ξεκαθαρίζεται πως δεν υπάρχει ανησυχία και πως πρόκειται για ένα τυπικό θέμα.

