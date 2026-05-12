Την απόκτηση του Γκιγιέρμε Λινάρες ανακοίνωσε η ΑΕΚ, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να είναι έτοιμος να ενισχύσει την Ένωση τη σεζόν 2026-27.

Σε ακόμη μία προσθήκη παίκτη προχώρησε η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η σεζόν στην Handball Premier. Η Ένωση ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Γκιγιέρμε Λινάρες.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γκιγιέρμε Λινάρες. Ο 27χρονος (17/12/1998) Βραζιλιάνος, ύψους 1.90 μ., αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Γκιγιέρμε Λινάρες είναι ένας παίκτης γεμάτος εμπειρίες από τα κορυφαία Πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως της Γερμανίας και της Ισπανίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την βραζιλιάνικη HC Tabuate. Tη διετία 2017-2019 αγωνίστηκε στην ισπανική CC Balonmano, ενώ ακολούθησε η μεταγραφή του στην Σερβία για λογαριασμό της RK Borac Banja Luka. Στο μέσο της χρονιάς μετακόμισε στην Tatran Presov, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο το 2020, το Πρωτάθλημα το 2021 και το νταμπλ το 2022, ενώ αγωνίστηκε στα σαλόνια του EHF European League.

Οι εκπληκτικές του εμφανίσεις τον οδήγησαν στη Γερμανία και την HBW Balingen-Weilstetten, με την οποία κατέκτησε τον τίτλο της 2. Bundesliga και την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία. Το καλοκαίρι του 2023 πήρε μεταγραφή για την Balonmano Burgos. Την επόμενη σεζόν (2024-25) φόρεσε τη φανέλα της Balonmano Torrelavega, με την οποία κατέκτησε την 3η θέση στην 1η κατηγορία της Ισπανίας. Την φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην Caserio Ciudad Real, επίσης ομάδα της Liga ASOBAL.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γκιγιέρμε Λινάρες δήλωσε στο aek.gr:

"Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στην ΑΕΚ. Για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στη ζωή μου και είμαι ενθουσιασμένος που θα αποτελώ πλέον μέλος ενός Συλλόγου με τέτοιες φιλοδοξίες και με τόσο μεγάλη Ιστορία. Από την πρώτη επαφή, ένιωσα την αυτοπεποίθηση του Συλλόγου για την κορυφή και την πίστη όλων των ανθρώπων της ομάδας σε εμένα και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να πάρω την απόφαση να έρθω.

Έρχομαι στην ΑΕΚ με κίνητρο, έτοιμος να δουλέψω σκληρά, να βοηθήσω την ομάδα με κάθε τρόπο και με στόχο να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα. Στοχεύω στο να συνεισφέρω στην επιτυχία της ομάδας και θέλω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν και να ζήσω τη νέα αυτή εμπειρία στην Ελλάδα".

Γκιγιέρμε, καλώς όρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».