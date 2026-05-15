ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 37-36: Η Ενωση στην παράταση το 1-0 στους τελικούς της Α1 γυναικών
Ο πρώτος τελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών στο ΚΓ Καματερού είχε πολύ σασπένς, ανατροπές, και παράταση, με την ΑΕΚ να φθάνει στο 37-36 (καν. αγ. 30-30) και να πετυχαίνει το 1-0 στη μάχη για τον τίτλο.
O ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλύτερα και βρίσκοντας λύσεις από την Κερλίδη προηγήθηκε με 4-1 στο 4'. Με τη Ζενέλι να πετυχαίνει τα τρία πρώτα γκολ της ΑΕΚ, η Ένωση μείωσε 4-3 (7') και με τη Βιτκόφσκα ισοφάρισε σε 6-6 (12').
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατήρησε προβάδισμα ενός γκολ, η Κερλίδη έκανε το 10-9, όμως τραυματισμός στον αριστερό αστράγαλο την υποχρέωσε να αφήσει τον αγωνιστικό χώρο.
Η ΑΕΚ πέρασε για πρώτη φορά με 11-10 στο 21', ο ΠΑΟΚ απάντησε με σερί 5-0, για το 15-11 (26'), με τις «κιτρινόμαυρες» να μειώνουν με εκτέλεση πέναλτι σε 16-14 (29΄).
Mε δύο γκολ από την Παϊζίνιο κι ένα από τη Ζενέλι η ΑΕΚ προηγήθηκε με 17-16 (32') και με την Παϊζίνιο να φθάνει στα πέντε γκολ, το σκορ έγινε 19-17 (34').
Η Σαμολαδά έφερε την ΑΕΚ για πρώτη φορά με πλεονέκτημα τριών γκολ, για το 22-19 (42') και με νέο ξέσπασμα η Ένωση ξέφυγε με 24-21 (47'). Η Παϊζίνιο το διατήρησε για το 25-22 (49'), με τον ΠΑΟΚ να πλησιάζει ξανά στο 25-24 (51').
Η Παϊζίνιο σκοράροντας για 8η φορά, έκανε το 28-26 στο 54', ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ από τη Σεμελίδου ισοφάρισε σε 28-28 (56'), με την αριστερή εξτρέμ να ισοφαρίζει ξανά σε 29-29.
Η Μανιά έδωσε νέο προβάδισμα στην ΑΕΚ με 30-29 στο 59:10, την Κερλίδη να κάνει το 30-30 (59:44) και τον πρώτο τελικό να οδηγείται στην παράταση.
Στο πρώτο πεντάλεπτο ο ΠΑΟΚ πήρε τρεις φορές προβάδισμα ενός γκολ, με την ΑΕΚ να έχει ισάριθμες απαντήσεις, και τη Ζενέλι με εκτέλεση πέναλτι να κάνει το 34-33.
Στο 2ο πεντάλεπτο η Κατσίκα έκανε το 35-33, με την Τροχίδου να φέρνει τον ΠΑΟΚ στο 37-36 (68'). Η Παϊζίνιο έκανε το 37-35, η Μπαβαρέσκα απέκρουσε την εκτέλεση από την Ανδρίτσου, με τη Μεντεσίδου απλά να διαμορφώνει το τελικό 37-36.
To πρόγραμμα των τελικών
Παρασκευή 15 Μαΐου 1oς τελικός
- ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 37-36 παράταση (κ. αγ. 30-30)
Τρίτη 19 Μαΐου 2oς τελικός
- Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ- ΑΕΚ 18:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Σάββατο 23 Μαΐου 3ος τελικός
- ΚΓ Καματερού 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Τρίτη 26 Μαΐου 2026 4ος τελικός (Αν χρειαστεί)
- Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Παρασκευή 29 Μαΐου 5ος τελικός (Αν χρειαστεί)
- OAKA 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
