Τι δήλωσε η αρχηγός της εθνικής ομάδας Μάγδα Κεπεσίδου, μετά τον αγώνα με την Ισπανία για τα προκριματικά του Euro 2026

Η Μάγδα Κεπεδίσου πρόσθεσε άλλη μια σπουδαία εμφάνιση κάτω από την εστία της εθνικής ομάδας χάντμπολ γυναικών. Η τερματοφύλακας και αρχηγός της εθνικής ομάδας είχε 12 επεμβάσεις (35%), απέναντι στην Ισπανία και παρά την ήττα με 24-22 στην Κοζάνη, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην τελική φάση του Euro 2026.

«Απίστευτο αυτό που έγινε σήμερα στην Κοζάνη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Αν μας έλεγε κάποιος ότι θα κάναμε τέτοια εμφάνιση και θα χάναμε με τόσο μικρή διαφορά από την Ισπανία, θα τον περνούσαμε για τρελό. Είμαι υπερήφανη για όλες. Δεν σταματάμε εδώ, θα το χαρούμε όσο πρέπει γιατί την Κυριακή θα πρέπει να παίξουμε άλλο ένα σημαντικό ματς. Η σημερινή μας εμφάνιση είναι μια παρακαταθήκη για το ματς με την Αυστρία, στην προσπάθειά μας για πρόκριση στα τελικά του EURO», δήλωσε η Μάγδα Κεπεσίδου.

Δανήλος: «Νομίζω, το καλύτερο παιχνίδι της εθνικής στην ιστορία της»

Με τη σειρά του ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Μενέλαος Δανήλος είπε: «Ήταν μια τρομερή εμφάνιση σήμερα. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι της εθνικής γυναικών στην ιστορία της. Ακολουθήσαμε πολύ πιστά το πλάνο μας απέναντι σε παίκτριες επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ. Θέλω να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου, γιατί στο βίντεο και στη θεωρία είναι όλα καλά, αλλά να τα μεταφέρεις στο γήπεδο απέναντι σε παίκτριες υψηλού επιπέδου είναι κάτι διαφορετικό.

Δεν "πετάμε" στα σύννεφα, πανηγυρίζουμε έως το βράδυ για την εμφάνισή μας, ήρθαμε πιο κοντά στην πρόκριση. Θα ξεκουραστούμε, θα δούμε και τους άλλους ομίλους και ταξιδέψουμε στην Αυστρία για να κάνουμε το μεγάλο μας όνειρο πραγματικότητα. Πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια της εθνικής ομάδας».