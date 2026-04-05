Η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών νίκησε το Ισραήλ με 35-28 στη Κοζάνη, αποκτώντας το δικαίωμα να διεκδικήσει την παρθενική της πρόκριση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

H εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών νίκησε ξανά το Ισραήλ στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης, αυτή τη φορά με 35-28, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 4η αγωνιστική στον 6ο προκριματικό όμιλο για το Euro 2026.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με τις δύο κολλητές νίκες επί του Ισραήλ, εξασφάλισε την 3η θέση στον όμιλο κι από αυτή θα επιχειρήσει να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο δρόμος για την εθνική ομάδα να τα καταφέρει και να βρεθεί τον Δεκέμβριο στην τελική φάση (3-20/12) είναι μοναδικό: Να πάρει ένα από τα τέσσερα εισιτήρια από τις 3ες καλύτερες ομάδες των έξι προκριματικών ομίλων.

Σε αντίθεση με τον αγώνα της Παρασκευής (3/4), τώρα η εθνική ομάδα πήρε από την αρχή του αγώνα, προηγήθηκε με 4-1 (6'), 8-3 (13'), το Ισραήλ πλησίασε σε 11-9 (19'), όμως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρέθηκε στο 15-10 και στο 16-11 κι έκλεισε το ημίχρονο στο 16-12.

Στο ίδιο μοτίβο κύλησε και το 2ο ημίχρονο, με την Ελλάδα να ξεφεύγει με 22-16 στο 40', 24-17 στο 43' και 26-21 στο 47'. Με σερί 3-0 το Ισραήλ πλησίασε σε 26-24 (49'), όμως δύο γκολ από την Γκάτζιου, έκαναν το 28-24, με την είσοδο στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Με την Γκάτζιου να έχει βρει ρυθμό, το σκορ έγινε 30-25 (53'), η Ανδρίτσου διατήρησε το +5, για το 32-27 (55'), με το εθνικό συγκρότημα να φθάνει στο τελικό 35-28.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 7-3, 8-5, 11-8, 15-10, 16-12 (ημ.), 18-13, 19-14, 24-19, 27-24, 32-27, 35-28.

Ελλάδα (Δανήλος): Μ. Κεπεσίδου, Κερλίδη 2, Μεντεσίδου 1, Γκάτζιου 11, Ν. Κεπεσίδου 4, M. Κουκμίση 1, Σαμολαδά 1, Ζενέλι, Τσικνάκη, Φράγκου 1, Ανδρίτσου 8, Μανιά 2, Τσάκαλου, Στουγιαννίδου 4, Σεβδίλη, Μάστακα.

Ισραήλ (Μαόρ): Ουλζάρι, Γκάζβα, Τεπλίτσκι 1, Γκέρμπι 4, Αμράμ, Μπεν Ζικρί, Σοχάμ, Νισεμζόν, Κοέν 1, Ακλέρ, Λεζίνσκα 2, Ιζάκ 7, Μαλακάν, Σαούλ 4, Βακράτ 5, Στόροζουκ 4.

Δίλεπτα: 3-2. Πέναλτι: 7/8-3/4

Η συνέχεια στον όμιλο - Βαθμολογία

5η αγωνιστική Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

15:45 Κοζάνη Ελλάδα-Ισπανία (ΕΡΤ Sports)

19:00 Κοζάνη Ισραήλ-Αυστρία

6η αγωνιστική Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου

19:00 Αυστρία- Ελλάδα (ΕΡΤ SPORTS)

19:00 Ισπανία-Ισραήλ

Βαθμολογία

(4η αγωνιστική)

1.Ισπανία 8 (136-85)

2.Αυστρία 4 (116-115)

3.Ελλάδα 4 (104-116)

4.Ισραήλ 0 (104-144)



