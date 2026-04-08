Η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών μπορεί να ηττήθηκε από την Ισπανία με 24-22 στην Κοζάνη, όμως αυτή μπορεί να φανεί καθοριστική για την παρθενική της πρόκριση σε τελική φάση Euro.

Η εθνική ομάδα γυναικών «άγγιξε» μια τεράστια υπέρβαση απέναντι στην Ισπανία στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης, να αποσπάσει βαθμό ή βαθμούς από μία πανίσχυρη εθνική ομάδα, στο τέλος γνώρισε την ήττα με 24-22, μια ήττα που όμως μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και να τη στείλει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Στο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε με την ελάχιστη σχεδόν διαφορά από την Ισπανία και πλέον έχει τεράστιο πλεονέκτημα να βρεθεί τον Δεκέμβριο στο Euro 2026, ως μια από τις τέσσερις καλύτερες 3ες ομάδες των έξι συνολικά ομίλων.

Μετά την 4η αγωνιστική στην ειδική βαθμολογία των ομάδων που ήταν στην 3η θέση, η Ελλάδα βρισκόταν στην 5η θέση χωρίς βαθμό και με διαφορά τερμάτων -27 (37-64).

Θα παραμείνει χωρίς βαθμό, καθώς μετρούν μόνο τα αποτελέσματα με τις δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, όμως η διαφορά τερμάτων ανέβηκε μόλις στο -29 (59-88) κι αυτό δίνει τεράστια ώθηση πρόκρισης.

Η ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής θα δώσει και τη συνολική εικόνα για το πώς έχει η ειδική βαθμολογία κι ενώ θα έχει απομείνει μια αγωνιστική, με την Ελλάδα να φιλοξενείται από την Αυστρία, που είναι στη 2η θέση του ομίλου, την Κυριακή του Πάσχα (21/4, 19:00).

Χαρακτηριστικό της εμφάνισης της εθνικής ομάδας το απόγευμα της Μ. Τετάρτης (8/4) στην Κοζάνη, είναι ότι η Ελλάδα στην έναρξη των προκριματικών ομίλων είχε ηττηθεί από την Ισπανία στη Βαλένθια με διαφορά 20 γκολ (35-15).

Οι Σαμολαδά και Ανδρίτσου τα 17 «γαλανόλευκα» γκολ

Με την Ευγενία Σαμολάδα να πετυχαίνει 10 γκολ και την Ολίνα Ανδρίτσου να προσθέτει άλλα επτά, το αντιπροσωπευτικό σε κανένα σημείο του αγώνα δεν έχασε την επαφή του σκορ με την Ισπανία.

Οι φιλοξενούμενες είχαν συνέχεια το προβάδισμα, έφθασαν στο 7-3 στο 11', στο 10-6 στο 20' και στο 12-8 (24'), όμως στο τελευταίο πεντάλεπτο η Ελλάδα με τρία γκολ από την Ανδρίτσου κι ένα από τη Ζενέλι ισοφάρισε σε 12-12.

Στο 2ο ημίχρονο η εθνική ομάδα είχε τις λύσεις και απαντούσε στο προβάδισμα της Ισπανίας, 16-16 στο 43', η Ισπανία προηγήθηκε με 20-17, όμως δύο γκολ από τη Σαμόλαδά κι ένα από την Ανδρίτσου έφεραν το 20-20 (54').

Οι Ισπανίδες απάντησαν με δικό τους 3-0, εξασφαλίζοντας τη νίκη, 23-20 (58'), όμως η Σαμολαδά με δύο γκολ στα τελευταία 43 δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το τελικό 24-22.

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 3-6, 4-7, 6-10, 8-12, 12-12 (ημ.), 14-14, 15-15, 17-18, 18-20, 20-21, 22-24.



Ελλάδα (Δανήλος): Μ. Κεπεσίδου 1, Κερλίδη 1, Παπαδοπούλου, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 1, Ν. Κεπεσίδου, M. Κουκμίση, Σαμόλαδά 10, Ζενέλι 2, Τσικνάκη, Φράγκου, Ανδρίτσου 7, Μανιά, Σεβδίλλη, Καπρινιώτη.

Ισπανία (Μαρτίν Ερνάντεζ): Θεσαράο, Βέγκουε 2, Ετσεβαρία 2, Λίζα Ντέφο 2, Σο Ντελγκάδο 9, Φερνάντεζ 1, Μπερναμπέ, Αλβάρεζ 2, Λίντιε Ντέφο, Αρόγιο, Πράδες, Αγκούλο 2, Οπεδάλ 3, Ροντρίγκεζ, Μοράλες, Σαντόμε 1.

Δίλεπτα 4-7. Πέναλτι: 5/8-5/7