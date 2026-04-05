Πώς έχουν τα δεδομένα στην προσπάθεια πρόκρισης της εθνικής ομάδας χάντμπολ στην τελική φάση του Euro 2026, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος των προκριματικών.

Τα παιχνίδια της Ελλάδας με το Ισραήλ που αναβλήθηκαν τον Μάρτιο και έγιναν σε διάστημα 48 ωρών στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης, δίνουν ελπίδες πρόκρισης για την εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών στην τελική φάση του Εuro 2026.

Με αυτά τα δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική στους έξι προκριματικούς ομίλους, οπότε υπάρχει και η συνολική εικόνα για την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Εuro.

H Ελλάδα επικρατώντας επί του Ισραήλ με 32-24 την Παρασκευή (3/4) και με 35-28 την Κυριακή (5/4), πέτυχε τις δύο πρώτες νίκες της κι εξασφάλισε την 3η θέση στον 6ο προκριματικό όμιλο.

Δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης, η εθνική ομάδα ζητά να παραμείνει ανάμεσα στις τέσσερις 3ες καλύτερες ομάδες των έξι ομίλων, που θα πάνε στην τελική φάση του Δεκεμβρίου.

Γράφουμε να παραμείνει, γιατί στην ειδική βαθμολογία των ομάδων που βρίσκονται στην 3η θέση των ομίλων τους, η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 2η θέση κι εντός πρόκρισης.

Σε αυτή την ειδική βαθμολογία, όπου μετρούν τα αποτελέσματα και τα γκολ, η Ελλάδα, με άλλες τρεις χώρες έχουν από τέσσερις βαθμούς, όμως με τη διαφορά τερμάτων -12 (104-106) είναι στη 2η θέση.

Για την εθνική ομάδα ακολουθούν τα δύο δύσκολα παιχνίδια, με την Ισπανία τη Μ. Τετάρτη (8/4, 15:45) στην Κοζάνη και την Αυστρία στο Λιντζ την Κυριακή του Πάσχα (12/4, 19:00), που θα κρίνουν και την τελική της θέση.

Η λογική λέει πως το εθνικό συγκρότημα θα γνωρίσει ήττες, αλλά σημασία θα έχει αυτές να έρθουν με τη μικρότερη δυνατή διαφορά.

Για αυτό ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Μενέλαος Δανήλος, δήλωσε με νόημα τα εξής: «Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, δεν υπάρχει λόγος να το κρύψουμε, ο κόσμος βλέπει και θα το καταλάβει. Από κει και πέρα εμείς θα παλέψουμε για κάθε μπάλα, κάθε απόκρουση, κάθε γκολ γιατί την Κυριακή το βράδυ στην Αυστρία ενδέχεται μια φάση να κρίνει την πρόκριση»

Η ειδική βαθμολογία των 3ων ομάδων

(4η αγωνιστική)

1.Πορτογαλία 4 (94-102) -8

2.Ελλάδα 4 (104-116) -12

3.Ουκρανία 4 (104-121) -17

4.Φινλανδία 4 (84-105) -21

5.Ιταλία 2 (105-127) -22

6.Βόρεια Μακεδονία 2 (96-116) - 20



