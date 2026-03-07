O Ολυμπιακός με 53 γκολ κόντρα στον Φέρωνα, πέτυχε ρεκόρ όλων των εποχών στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός όχι απλά πέρασε από την έδρα του Φέρωνα Βέροιας με 53-31 για την 20ή αγωνιστική της Handball Premier, αλλά πέτυχε και ρεκόρ παραγωγικότητας όλων των εποχών σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος.

«Βροχή» έπεσαν τα γκολ στη Βέροια, 84 στο σύνολο, με τον Ολυμπιακό να νικά εκτός έδρας τον ουραγό Φέρωνα με 53-31, στο εναρκτήριο παιχνίδι της 20ής αγωνιστικής στη Handball Premier.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν την ΑΕΚ στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι τα 53 γκολ αποτελούν ιστορικό ρεκόρ παραγωγικότητας όλων των εποχών σε ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα ανδρών!

Mε τον Σλίσκοβιτς να έχει 12 γκολ και τον Εσκαλόνα άλλα 11, οι πρωταθλητές πέτυχαν 27 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, συνέχισαν στους ίδιους ρυθμούς και στο β' μέρος, φθάνοντας στο ρεκόρ των 53 γκολ, απέναντι στο νεανικό συγκρότημα του Φέρωνα, που είχε για πρώτο σκόρερ τον 19χρονο Αλέξανδρο Ταπάντζη, με 10 γκολ.

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη στο ντέρμπι επί της ΑΕΚ, προετοιμάζεται για τα δύο παιχνίδια με την Οχρίδα, για τα προημιτελικά του EHF European Cup, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ηλιούπολη την Κυριακή 29 Μαρτίου και ο επαναληπτικός στην ομώνυμη πόλη της Βόρειας Μακεδονίας, το Σάββατο 4 Απριλίου.

Η πειραϊκή ομάδα την Τρίτη (10/3, 14:15) θα υποδεχθεί τη Δράμα στο γυμναστήριο Ηλιούπολης για την 21η αγωνιστική της Handball Premier.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (20ή αγωνιστική)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Φέρωνας Βέροιας - Ολυμπιακός 31-53

Τα πεντάλεπτα: 2-4, 4-8, 5-14, 6-18, 9-23, 12-27 (ημ.), 14-32, 20-40, 25-44, 27-47, 29-52, 31-53

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάντσεβιτς 3, Κερλίδης 6, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης 2, Γκεοργκιέφσκι 3, Αγερίδης, Μόμιτς 4, Ταπάντζης 10, Μπαλτζής 1, Μπουγιάκας, Κυρικλίδης, Ζαμάνης, Μασάδης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Εσκαλόνα 11, Κουν 2, Βίντα, Τζίμπουλας, Παπάζογλου 5, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Σλίσκοβιτς 12, Ίβιτς 4, Μορένο 1, Σούργκιελ 7, Μάνθος, Πασσιάς 5, Μιχαηλίδης 5, Σάββας, Νικολίνταης.

Διαιτητές: Τσιάνας- Αγγελίδης, Παρατηρητής: Σαμαράς, Δίλεπτα: 3-2, Πέναλτι: 0/1-3/3

Κιλκίς 18:00 ΓΑΣ Κιλκίς- ΑΣΕ Δούκα

«Καραλής» 18:00 Αθηναϊκός- ΕΣΝ Βριλησσίων



Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

Νάουσας 17:00 Ζαφειράκης Νάουσας- Ιωνικός ΝΦ

Νέα Κίος 18:00 Διομήδης Άργους- Δράμα

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

ΟΑΚΑ 16:45 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ ΕΡΤ 2 Σπορ

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 34*

2.ΑΕΚ 33

3.ΠΑΟΚ 32

4.Ιωνικός ΝΦ 24

5.Διομήδης 18

6.Δράμα 17

7.Αθηναϊκός 17

8.ΓΑΣ Κιλκίς 16

9.Ζαφειράκης 13

10.Δούκας 11*

11.Βριλήσσια 11

12.Φέρωνας 2

*Με παιχνίδι λιγότερο



