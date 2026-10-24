Πετρούνιας: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου
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Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ.
Ο «Άρχοντας των κρίκων» κατέκτησε ακόμα ένα μετάλλιο στην σπουδαία καριέρα του και συγκεκριμένα το πέμπτο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για τον 36χρονο, παρά έξι ημέρες, Έλληνα πρωταθλητή.
Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Λευτέρη Πετρούνια
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image, Adam Pretty
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