Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ.

Ο «Άρχοντας των κρίκων» κατέκτησε ακόμα ένα μετάλλιο στην σπουδαία καριέρα του και συγκεκριμένα το πέμπτο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για τον 36χρονο, παρά έξι ημέρες, Έλληνα πρωταθλητή.