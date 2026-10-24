Ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να γράφει ιστορία, έξι μέρες πριν από τα 36α γενέθλιά του κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους κρίκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ, το 5ο στην καριέρα του στη διοργάνωση.

Έφηβος, ετών... 36! Ο Λευτέρης Πετρούνιας από το θρίλερ πρόκρισης, στο βάθρο και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ. Τι κι αν πέρασε με το 8ο και τελευταίο εισιτήριο στον τελικό, ο «άρχοντας των κρίκων» έκανε αυτό που γνωρίζει τόσο καλά, να κατακτά στόχους και μετάλλια.

Έξι ημέρες πριν από τα 36α γενέθλιά του ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα φθάνοντας στα πέντε στην τεράστια πορεία του στη διοργάνωση (τρία χρυσά, δύο ασημένια), για το καλύτερο γενέθλιο δώρο πρώτα από όλα στον εαυτό του, στον προπονητή του Δημήτρη Ράφτη και στους δικούς του ανθρώπους.

Παράλληλα, πέτυχε το δύο στα δύο μέσα στο 2026, καθώς τον Αύγουστο είχε προηγηθεί το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ.

Το λάθος στην προσγείωση του προκριματικού, δεν έγινε στον τελικό, ο Πετρούνιας τώρα... καρφώθηκε, βαθμολογήθηκε με 14.333β. (έχοντας βαθμός δυσκολίας 5,700), που τον έφεραν στη 2η θέση του τελικού, αν και ο ίδιος έδειχνε να απορεί με την αξιολόγηση του προγράμματός του.



Η κατάταξη του τελικού

1.Σινγιού Λαν (Κίνα) 14.766

2.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.333

3.Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14.233

4.Σινοσούκε Όκα (Ιαπωνία) 14.133

5.Ίλια Ζάικα (Ρωσία) 14.100

6.Μεχμέτ Αϊμπέρκ Κοσάκ (Τουρκία) 13.800

7.Κάρτνεϊ Τάλοκ (Μ. Βρετανία) 13.336

8.Γκλεν Σιέλ (Βέλγιο) 12.833

Τα επτά ελληνικά μετάλλια στους κρίκους

Χρυσά

Δημοσθένης Ταμπάκος 2003 Ανχάιμ (ΗΠΑ)

Λευτέρης Πετρούνιας 2015 Γλασκώβη

Λευτέρης Πετρούνιας 2017 Μόντρεαλ

Λευτέρης Πετρούνιας 2018 Ντόχα

Ασημένια

Λευτέρης Πετρούνιας 2023 Αμβέρσα

Λευτέρης Πετρούνιας 2026 Ρότερνταμ

Χάλκινα

Δημοσθένης Ταμπάκος 1999 Τιαντζίν



