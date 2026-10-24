Ολυμπιακός – Α.Σ.Π Θέτις 3-1: Δυσκολεύτηκαν αλλά κέρδισαν οι «ερυθρόλευκες»
Ο Ολυμπιακός έγινε η πέμπτη ομάδα στην φετινή Volley League Γυναικών που έκανε το δύο στα δύο. Τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάσεβιτς αν και δυσκολεύτηκαν επικράτησαν με 3-1 (25-22, 21-25, 25-20, 25-22) της Θέτιδας Βούλας. Οι «ερυθρόλευκες» παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 17-18 στο πρώτο σετ, κατάφεραν να κάνουν το 1-0 παρότι οι φιλοξενούμενες έφτασαν να ισοφαρίσουν σε 22-22.
Στο δεύτερο η ομάδα του Γιάννη Νικολάκη έκανε εύκολα το 1-1, όπως εύκολο ήταν και για τον Ολυμπιακό το 2-1. Έτσι όλα κρίθηκαν στο τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ. Εκεί ο «ερυθρόλευκες» προηγήθηκαν με 6-2, αλλά η Θέτιδα μείωσε άμεσα στον πόντο και έτσι είχαμε ντέρμπι ως το τέλος, ένα ντέρμπι που καθάρισε η Μπάνιστερ δίνοντας τη νίκη στην ομάδα της.
Διαιτητές: Ράντσιου, Λιδωρικιώτη, Τσάλεντζ ρέφερι: Φραγκάκης, Παρατηρητής: Καπάνταης, Γραμματεία: Καλιγέρη.
Διακύμανση
1ο σετ: 4-8, 13-16, 21-19, 25-22
2ο σετ: 8-6, 14-16, 19-21, 21-25
3ο σετ: 8-5, 14-16, 21-18, 25-20
4ο σετ: 8-6, 16-14, 21-8, 25-22
Τα σετ: 3-1 (25-22, 21-25, 25-20, 25-22) σε 119′.
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσσους, 60 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 1 άσσο, 52 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/8 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Τραμπάλι 7 (7/29 επ., 43% υπ.-17% άριστες), Σαφμάστερ 8 (5/6 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Τερζόγλου 11 (7/14 επ., 4 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 15 (13/43 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ.-31% άριστες), Μπάνιστερ 24 (19/52 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 56% υπ.-44% άριστες), Ανδρικοπούλου 1 (1/4 επ.), Κριβοσίσκα, Κωνσταντίνου 4 (4/11 επ., 47% υπ.-27% άριστες)
Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Ούτερμπακ 16 (15/41 επ., 1 μπλοκ), Νοβόα 17 (67/45 επ., 1 άσσος, 50% υπ., 25% άριστες), Άλλαρντ, Ροσάδο 13 (12/43 επ., 1 μπλοκ, 49% υπ. – 29% άριστες), Σταυρινίδη 6 (5/14 επ., 1 μπλοκ), Αργυρίου 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ) / Σαουλίδοη (λ, 20% υπ. – 13% άριστες), Αντύπα, Αρμουτσή
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